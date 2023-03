‘Nunca vi isso na minha vida’: Pros reagem à terrível finalização de Michael Page no Bellator 292

Michael Page surpreendeu até mesmo seus colegas profissionais com sua vitória no primeiro round no Bellator 292.

Em uma visão horrível, Page precisou de apenas 26 segundos para encerrar a noite de Goiti Yamauchi na noite de sexta-feira no SAP Center em San Jose, Califórnia. “MVP” pareceu machucar gravemente a rótula de seu adversário com seu primeiro golpe, um chute na liderança de Yamauchi perna direita. Yamauchi imediatamente caiu no chão de dor quando o árbitro Edward Collantes correu para interromper a disputa.

O resultado marcou um retorno vitorioso à jaula de MMA para Page após um desvio de boxe sem luvas contra Mike Perry. Também deu a Page sua 11ª vitória por KO/TKO sob a bandeira do Bellator, a maior na história da promoção, bem como uma oportunidade de pedir uma chance pelo título contra o campeão dos meio-médios do Bellator Yaroslav Amosov em seguida.

Confira a reação dos profissionais à brutal sequência de finalização de Page abaixo.

Aquele chute….. o joelho dele!!

Normalmente os caras quebram a perna chutando o joelho assim. @Michaelpage247 acabou de romper o joelho de um homem chutando seu joelho. Nunca vi isso antes. UAU!!#Bellator292 — Corey ‘Overtime’ Anderson (@CoreyA_MMA) 11 de março de 2023