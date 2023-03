O aceno de Messi para Mbappé mostra que eles estão na mesma página

Kylian Mbappé continua a deslumbrar em PSG e no sábado fez história ao marcar o quarto gol na Vitória por 4 a 2 sobre o Nantes e já é o artilheiro com 201 gols.

O atacante francês de 24 anos chegou ao PSG em agosto de 2017 e rapidamente deu sinais de sua qualidade, sendo que já em sua sexta temporada fez história.

O recorde anterior pertencia a Edinson Cavanique marcou 200 gols em sua passagem pelo clube, agora superado pelo homem que está prestes a se tornar uma das maiores craques dos gramados mundial hoje, ou já está.

Parabéns

E um dos companheiros que o parabenizou pela façanha foi Leo Messi.

O argentino optou por postar uma foto dos dois comemorando juntos nas redes sociais.

“Parabéns Kylian Mbappé pelo registro”, ele legendou o post.

A mensagem conta atualmente com 8,5 milhões de curtidas, mas uma em particular se destaca: o francês respondeu à mensagem de Messi com três corações, que também arrecadou quase 70 mil curtidas.

Os dois homens estão em boas condições à medida que chega o momento chave da temporada, quando terão que se recuperar da desvantagem de 1 a 0 contra Bayern de Munique no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes.