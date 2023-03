O acordo de boxe de duas lutas de Francis Ngannou com Deontay Wilder

Reproduzir conteúdo de vídeo



Francisco Ngannou contra Jon Jones não está acontecendo (pelo menos não tão cedo), mas há outra megaluta aparentemente no horizonte… O Predator nos diz que está atualmente discutindo um acordo de duas lutas com o ex-campeão dos pesos pesados Deontay Wilder!

TMZ Sports conversou com Ngannou, de 36 anos – um agente livre de esportes de combate depois de se separar do UFC em janeiro – e agora a questão é contra quem Francis luta, em que disciplina e onde isso acontece.

Parece cada vez mais que a resposta a essas perguntas é Wilder, de 37 anos, boxeador e na África.

“Estamos investigando [Deontay Wilder] porque ele está disponível. Ele está pronto para isso. Ele está muito animado com [a fight with me]. Ele quer isso. Então, estamos investigando isso. Isso é algo que me deixa muito animado. Até discutimos uma possível luta na África e outra em outro lugar. Por que não as duas lutas na África?”, nos disse Francisco.

Claro, Ngannou e Wilder são indiscutivelmente os maiores / mais duros perfuradores em todos os esportes de combate.

12 das 17 vitórias de Francis foram por nocaute… e seu nocaute de Alistair Overeem pode ser o soco mais brutal na memória recente do UFC.

Quanto ao Bronze Bomber, todas as suas 43 vitórias, exceto uma, foram por nocaute.

Ambos os caras claramente têm o poder de terminar a luta com um único tiro … mas Francis nos diz que é mais do que simplesmente dar socos fortes e esperar que um acerte.

“Posso nocautear todo mundo. Tenho que ser claro sobre alguma coisa. Para acertar essa pessoa, você precisa ter um tiro certeiro, que é mais uma questão de técnica e experiência que não tenho. Então, estou muito ciente desse aspecto, diz Ngannou.

“Não é como ‘me bate, eu bato em você, e depois vemos quem cai.’ É um esporte de combate. Todo mundo tentando não ser atingido. Estou pensando mais na técnica ou no lado do boxe. A beleza disso. Então, no final, se você tiver a oportunidade de se conectar, ótimo. Se não, Ainda espero vencer essa luta na decisão, então é assim que estou me preparando”.



Tem muito mais… também conversamos com Francis sobre Jon Jones chamá-lo de “big ole p***y”, a possibilidade de assinar com Jake PaulPromoções mais valiosas e Dana White nos dizendo que acredita que Ngannou teria sido facilmente manuseado Assim como Cyril Gane foi no UFC 285.