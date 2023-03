O apaziguador Brad Hand garantiu US$ 2 milhões em acordo com o Colorado Rockies

Rcrente Brad Mão é garantido $ 2 milhões em seu contrato de um ano com o Colorado Rockies e o três vezes All-Star ganharia $ 11,5 milhões em dois anos se começasse esta temporada nas ligas principais e arremessasse pelo menos 60 jogos anualmente.

A canhota, que completa 33 anos no dia 20 de março, tem Salário de US$ 1,5 milhão este ano como parte de um acordo anunciado no sábado. O contrato inclui uma opção de equipe de US$ 7 milhões para 2024 com uma compra de US$ 500.000.

A opção se tornaria uma opção mútua se Hand tivesse pelo menos 25 jogos terminados este ano ou fosse negociado durante a temporada. Seu salário em 2023 aumentaria para $ 2,5 milhões se ele estiver na lista do primeiro dia, na lista de feridos de 15 dias ou na lista de feridos de 60 dias. Além disso, Hand poderia ganhar $ 1 milhão a cada ano em bônus de desempenho para jogos lançados: $ 250.000 cada para 40 e 50, e $ 500.000 para 60.

ele ganha um suíte de hotel em viagens rodoviárias e bônus de prêmio. Hand foi 3-2 com um ERA de 2,80 e cinco defesas em 55 partidas pela Filadélfia na última temporada e fez sete aparições na pós-temporada pelos campeões da NL. Ele teve três partidas sem gols na Division Series contra Atlanta e duas na World Series contra Houston, mas desistiu de três corridas na NL Championship Series contra San Diego.

Hand tem 35-52 com um ERA de 3,62 e 131 defesas em 12 temporadas da grande liga com o Marlins (2011-15), San Diego (2016-18), Cleveland (2018-20), Washington (2021), Mets (2021 ), Toronto (2021) e Filadélfia (2022). Ele tem sete temporadas de 20 ou mais defesas.

ele iria conseguir $ 25.000 por entrar no time All-Star ou ganhar uma luva de ouro, $ 75.000 para League Championship Series MVP e $ 100.000 para World Series MVP ou jogador de retorno do ano. Hand receberia $ 100.000 por ganhar um MVP ou Cy Young Award e $ 50.000 pelo segundo ao quinto em qualquer um. Ele receberia $ 100.000 pelo prêmio de apaziguador do ano Mariano Rivera / Trevor Hoffman e $ 50.000 pelo segundo ou terceiro.