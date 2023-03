O aposentado Albert Pujols acredita que a transição para o cargo de técnico acontecerá

Albert Pujols está aberto à transição para o coaching. Eventualmente. Ainda não. O rebatedor aposentado apareceu no Campo de treinamento de primavera do St. Louis Cardinals na quinta-feira para visitar ex-companheiros de equipe e, embora acredite que será técnico ou alguma outra função na Liga Principal de Beisebol, ele não está ansioso para fornecer um cronograma.

“Ouça 23 anos e 24 anos, seguir uma programação de fevereiro até outubro é difícil”, disse Pujols, que se aposentou em outubro após 22 anos divididos principalmente entre os Cardinals e os Los Angeles Angels. “Agora tenho a liberdade de ter meu próprio horário. Isso é algo pelo qual sou grato.”

Pujols passou uma semana como assistente especial dos Angels no Arizona logo após a abertura do acampamento, mas o flerte foi apenas isso. Ele está abraçando a aposentadoria depois de uma carreira que terminou com 703 home runs, o quarto lugar na lista de carreira.

O futuro quase certo Membro do hall da fama provavelmente não teria que procurar muito para encontrar trabalho sempre que chegasse a hora. No entanto, ele não tem pressa. Há muito golfe para jogar, muitos membros de sua família para visitar por enquanto. Ele até fez uma aparição no jogo NBA Celebrity como parte do fim de semana All-Star da liga no mês passado.

Pujols enfatizou que não colocaria um “carimbo” quando for o momento certo para retornar ao jogo em uma capacidade maior. “Se acontecer ano que vem é ótimo“, disse ele. “Conhecendo a mim mesmo, acho que vou deixar esse momento chegar e vou revisitar se for algo que acho que funciona, com certeza farei.”