O arremessador dos Yankees, Frankie Montas, admite lesão pré-existente antes da troca

Ianques de Nova Iorque‘ jarro Frankie Montas espera-se que fique fora de ação por meses após a cirurgia no ombro.

A destra foi adquirida pelo Yankees em um acordo de troca na temporada passada, mas depois de apenas oito partidas, ele estava de volta à lista de lesionados com o mesmo inflamação do ombro que o manteve fora no início do ano.

Montas falou sobre o seu ferida e sua determinação de voltar ao campo, dizendo: “Eu estava tipo eh-eh. Não estava totalmente 100 por cento. Estava tentando passar por isso. Claro, fui negociado para um novo time, queria mostrar o que posso fazer. As coisas não correram como eu esperava. Mas estou aqui para tentar ajudar esta equipa e ir lá e mostrar o que realmente posso fazer quando estou saudável.”

No melhor cenário, Montaspode voltar em agosto. Ele está atualmente em um desligamento de 12 semanas e tem nove ou 10 semanas mais até que ele possa começar um programa de arremesso. Montasque está prestes a se tornar um agente livre após esta temporada, disse que “com certeza estará de volta nesta temporada”.

Montas dos Yankees enfrenta um caminho difícil para a recuperação após a cirurgia no ombro, mas continua otimista

Apesar do contratempo, Montas continua otimista sobre seu futuro com os Yankees, dizendo: “Ah, sim, sem dúvida. Com certeza voltarei nesta temporada.”

Ele também expressou sua decepção com a lesão e sua decisão de se submeter à cirurgia, dizendo: “Isso foi uma coisa que eu tive que cuidar. Não tenho controle sobre isso. Claro, acredite em mim, sou um dos caras que querem estar lá lançando agora e mostrando o que eu posso fazer. Mas as coisas não funcionaram assim, então apenas tentando reabilitar e voltar para que eu possa ajudar com o que eles quiserem que eu faça.

O gerente geral Brian Cashman disse que Montas veio para o Yankees “com um atestado de saúde”, mas ficou claro que ele não estava totalmente apto.

caixa disse que fazia parte do negócio e que trocou jogadores que se machucaram em outros lugares, bem como adquiriu jogadores que também se machucaram. Os Yankees agora esperam que Montas possa fazer uma recuperação total e retornar à ação o mais rápido possível.