O CEO da OpenAI, Sam Altman, lançará ferramentas de IA para ajudar as empresas a criar plataformas semelhantes ao ChatGPT

A empresa de inteligência artificial OpenAI está pronta para liberar a tecnologia para mais empresas e usuários. O CEO da OpenAI, Sam Altman, durante a conferência de investidores do Morgan Stanley, anunciou que a empresa está pronta para lançar ferramentas que permitirão aos usuários mais controle sobre o sistema de IA, além de melhorar seus casos de uso gerais e específicos.

Sam Altman revelou que a OpenAI planeja vender as APIs da tecnologia por trás do ChatGPT por meio de uma plataforma dedicada. Essas APIs ajudarão outras empresas e empresas a criar aplicativos como o ChatGPT.

A OpenAI afirma que está trabalhando com clientes corporativos para treinar seus modelos GPT em domínios específicos. Este treinamento específico ajudará a reduzir as ocorrências de respostas factualmente incorretas.

Marcas como a Bain & Company fizeram parceria com a OpenAI para incorporar a IA nas operações de seus clientes. As empresas que trabalham com OpenAI podem usar seus dados e fazer uma cópia do modelo para aliviar as preocupações com a segurança dos dados.

Outra megamarca, a Coca-Cola, também está trabalhando com a OpenAI e a Bain para usar as plataformas ChatGPT e DALL-E para criar cópias de anúncios, imagens e mensagens personalizadas.

Há algo para usuários individuais também. Sam Altman disse que é importante que o usuário possa ajustar a IA para diferentes propósitos. A OpenAI já está desenvolvendo uma atualização para seu chatbot ChatGPT. Esta versão permitirá que os usuários a personalizem para abordar questões sobre viés. A OpenAI também lançou um nível de assinatura do ChatGPT, que oferece serviços mais confiáveis ​​por US$ 20 por mês.

No entanto, Altman continua alertando que o sistema de IA não pode atingir 100% de precisão, mas ele espera que aplicativos, incluindo médicos e advogados de IA, surjam nos telefones das pessoas em breve.

O ChatGPT testemunhou grande popularidade desde seu lançamento em novembro do ano passado. A empresa conseguiu superar o TikTok em termos de ser a plataforma mais rápida a atingir 100 milhões de usuários. O tráfego para o site atingiu mais de um bilhão de visitas, acima dos 616 milhões de janeiro, de acordo com estimativas da Similarweb.

(Com informações da Reuters)