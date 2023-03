O chatbot Bing AI da Microsoft chega a milhões de usuários do Windows após a atualização mais recente

A Microsoft está lançando uma grande atualização para o Windows 11 hoje, que inclui a adição da pesquisa do Bing, desenvolvida por IA, à barra de tarefas. Juntamente com vários outros novos recursos, esta atualização oferecerá acesso rápido ao chatbot Bing AI.

Essa nova integração do Bing na barra de tarefas é uma adição surpresa que não foi testada com o Windows Insiders. Um novo ícone do Bing agora aparecerá na caixa de pesquisa e a experiência de respostas de bate-papo será destacada no submenu de pesquisa.

Embora as respostas do bate-papo não estejam disponíveis diretamente no submenu de pesquisa, os usuários do Windows 11 poderão iniciar rapidamente um bate-papo do Bing no Edge a partir daí. A expansão do bate-papo do Bing para a barra de tarefas do Windows 11 ocorre apenas uma semana depois que a Microsoft lançou o mesmo modo para o Bing no celular e nas conversas do Skype.

O vice-presidente executivo e diretor de produtos da Microsoft Panos Panay disse em uma postagem no blog: “Em breve, centenas de milhões de usuários do Windows 11 poderão obter acesso a essa nova tecnologia incrível para pesquisar, bater papo, responder a perguntas e gerar conteúdo diretamente na barra de tarefas do Windows. ”

A empresa revelou seu chatbot com IA para o Bing no mês passado, com o objetivo de conquistar participação de mercado do Google, da Alphabet Inc, movendo-se mais rapidamente com software semelhante ao ChatGPT para pesquisa.

Além do Bing, há vários outros novos recursos adicionados ao Windows 11. Por exemplo, o bloco de notas agora oferece suporte a guias e a Microsoft incluiu o novo suporte a exibição em Braille. A experiência integrada do Teams foi aprimorada para permitir visualizações de vídeo mais fáceis e acesso mais rápido às conversas.

O sistema de widgets no Windows 11 também receberá opções de terceiros do Meta e Spotify, e a experiência de toque será aprimorada com uma nova barra de tarefas otimizada para tablet.

Além disso, será aberta uma prévia do aplicativo Phone Link para iOS, que permitirá aos usuários do iPhone vincular seus dispositivos ao Windows e obter acesso a recursos de mensagens, chamadas e notificações.

O aplicativo Quick Assist foi redesenhado e há novos botões para melhorar a eficiência energética dos laptops.

Há também um novo gravador de tela embutido na ferramenta de recorte.

Se você deseja acessar esses novos recursos, pode verificar manualmente se há novas atualizações no Windows Update. No entanto, esses recursos serão lançados amplamente em março, juntamente com a atualização de segurança mensal.

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário