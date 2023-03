O ChatGPT poderá fazer vídeos para você? GPT-4 da Microsoft em breve, saiba tudo

A Microsoft está se preparando para lançar a quarta geração de seu modelo de linguagem grande (LLM), GPT-4, que será ainda mais avançado e capaz de compreender a linguagem natural melhor do que seu antecessor, GPT-3.5. A gigante da tecnologia planeja revelar o modelo em um próximo evento chamado AI in Focus – Digital Kickoff.

Andreas Braun, diretor de tecnologia da Microsoft na Alemanha, confirmou o lançamento do GPT-4 de acordo com o Windows Central, sugerindo que o novo modelo viria com novos recursos empolgantes. Um dos recursos mais notáveis ​​do GPT-4 será a multimodalidade, que permitirá que as máquinas processem e interpretem informações em diferentes modos, como áudio, visual e texto.

“Apresentaremos o GPT-4 na próxima semana, onde teremos modelos multimodais que oferecerão possibilidades completamente diferentes – por exemplo, vídeos”, disse Braun.

Outro recurso interessante do GPT-4 será a capacidade de criar vídeos gerados por IA a partir de simples prompts de texto. Essa capacidade expandiria a gama de conteúdo que os LLMs podem criar e poderia potencialmente revolucionar a produção de vídeo em vários setores.

Embora o GPT-3.5 forneça o ChatGPT, uma ferramenta popular de IA de conversação, suas limitações o restringem a respostas baseadas em texto. No entanto, os modelos multimodais do GPT-4 podem mudar isso e abrir caminho para conteúdos mais sofisticados e diversificados.

Em notícias relacionadas, a integração do ChatGPT no mecanismo de busca Bing da Microsoft contribuiu para o crescimento do mecanismo, ajudando-o a atingir mais de 100 milhões de usuários ativos diariamente. Cerca de um terço dos usuários de visualização diária do Bing usam bate-papo AI diariamente. Embora a Pesquisa do Google tenha mais de um bilhão de usuários ativos diariamente, o crescimento do Bing ainda é impressionante, e o uso de bate-papo por IA contribuiu significativamente para seu sucesso.

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário