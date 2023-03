O compromisso de Ancelotti: ficaria no Real Madrid pelo resto da vida

Carlos Ancelotti ainda está muito claro sobre seu futuro, que está sendo falado diariamente por fãs, repórteres e especialistas.

O Real Madrid O treinador pode deixar o clube no final da temporada com vários empregos de alto nível potencialmente disponíveis e, mais importante, vários gerentes de alto nível disponíveis.

“Quero ficar em Real Madrid. Eu estou feliz. Já disse muitas vezes que ficaria em Real Madrid para o resto da minha vida,” Ancelotti garante.

E por mais que se fale ou mesmo que sejam os jogadores da Seleção Brasileira ou o presidente da CBF que fale, nada mudou e todos que se aproximaram e perguntaram ao técnico, obtiveram a mesma resposta.

Nenhum Ancelotti se comprometeu com a seleção brasileira, nem os dirigentes do clube de Madrid tomaram qualquer decisão sobre o banco da equipe, além da existência de um contrato que vincula as duas partes até 30 de junho de 2024.

que o brasil quer Ancelotti é algo público e notório, algo que já foi até reconhecido por Ednaldo Rodriguespresidente da CBF, cujo interesse foi comunicado ao Real Madrid treinar através Kaká.

Neste momento, a CBF se dispõe a aguardar a decisão do clube quanto ao futuro do banco. É um cenário perfeito para Ancelotti, que quer ficar no Real Madridmas que, em caso de despedida, tem como destino idílico o pentacampeão mundial.

À medida que a temporada avança, o treinador italiano está envolvido em todas as reuniões sobre o futuro do clube madrilenho. Em nenhum caso ele pediu qualquer revolução para continuar no cargo. A última coisa Ancelotti faria seria pressionar Real Madrid para moldar o ano restante de seu contrato.