O conselho salgado de Oprah Winfrey para Harry e Meghan sobre comparecer à coroação

As eles continuam pensando em sua decisão de participar do rei Carlos III coroação, Meghan Markle e Príncipe Harry aparentemente se distanciaram Oprah Winfrey. Quem se lembra, foi ela quem lhes ofereceu um espaço para uma entrevista explosiva que foi vista por milhões. Nessa ocasião, Meghan Markle revelou o abuso psicológico que sentiu de membros seniores da família real. Eventualmente, as tensões aumentaram e o príncipe Harry decidiu deixar sua cidade natal para continuar sua vida familiar com Meghan e seus filhos. Atualmente, o casal mora em Montecito com Príncipe Archie e Princesa Lilibet.

Alguém poderia pensar Oprah Winfrey permaneceria perto do casal, mas a personalidade da televisão recentemente fez algumas revelações surpreendentes. Durante uma sessão com Rei Gayle, ela foi questionada se Meghan e Harry deveriam comparecer à coroação do rei em 6 de maio. Oprah foi politicamente correta com sua resposta, mas deixou uma pequena pepita que pode ser interpretada como raiva do casal. Embora Oprah os tenha aconselhado a fazer o que acham ser a melhor opção, ela também afirmou que eles não a abordaram para nenhum tipo de conselho em particular. Temos que dizer, ela parece um pouco salgada no final daquele clipe de Manhãs da CBS.

A resposta picante de Oprah à pergunta de Gayle King

Inicialmente, ela parecia lógica com sua resposta a Gayle King’s pergunta, mas essa última parte foi interessante. Isso poderia provar que Oprah Winfrey não fala mais com nenhum deles regularmente? Esta decisão de comparecer à coroação parece que deve ser cuidadosamente analisada e tomada dentro de sua casa. Nenhum conselho externo deve ser ouvido de ninguém. Isso é o que Oprah disse: “Eu acho que eles devem fazer o que acham que é melhor para eles e para sua família. Isso é o que eu penso. Isso é o que importa – tudo se resume a: O que você acha que é a melhor coisa para você? Eles têm não me pediu minha opinião.”