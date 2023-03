O criador do ChatGPT, Sam Altman, ‘esvaziou sua conta bancária’ nessas duas startups

Sam Altman se tornou uma figura popular na indústria de tecnologia depois que o ChatGPT da OpenAI foi lançado em novembro do ano passado. A tecnologia lançada pela OpenAI é considerada um momento crucial na história da tecnologia e até mesmo da humanidade. No entanto, Altman já está buscando a próxima grande novidade. O jovem técnico investiu US$ 180 milhões em uma startup que está trabalhando ativamente para prolongar a expectativa de vida humana. Outro grande investimento da Altman é no setor de energia.

Sam Altman fez dois grandes investimentos, de acordo com um relatório do MIT Technology Review. Ele investiu US$ 180 milhões na Retro Biosciences e uma enorme quantia de US$ 375 milhões em outra empresa que visa gerar energia ilimitada.

Retro Biociências

A Retro Biosciences é uma empresa sediada em São Francisco. A configuração de trabalho inclui contêineres aparafusados ​​ao piso de concreto para criar espaço de laboratório para os cientistas. A startup está trabalhando para aumentar a média de vida humana em até 10 anos. A startup está focada em reprogramação celular, terapêutica inspirada em plasma e autofagia.

Helion Energy

A outra startup de tecnologia que está trabalhando para acabar com a crise de energia no planeta chama-se Helion Energy. É uma start-up de energia de fusão. A Helion está construindo os primeiros geradores de fusão do mundo. Se for bem-sucedida, a Helion pode possibilitar um futuro com eletricidade limpa e ilimitada. Este é o mesmo processo de geração de energia que também alimenta o Sol e as estrelas.

Altman diz que “esvaziou sua conta bancária” para financiar ambas as startups, apostando que elas terão o maior impacto positivo nos assuntos humanos.

Os investimentos recentes de Altman, no entanto, estão focados em start-ups “hard” nas áreas de inteligência artificial, energia e biotecnologia antienvelhecimento. A Retro é uma dessas startups, e o investimento de US$ 180 milhões de Altman está entre os maiores já feitos por um indivíduo em uma empresa focada na longevidade humana.

Altman afirmou que é caro financiar start-ups de ciência “dura”. No entanto, é mais provável que atraiam engenheiros talentosos e tenham mais chances de sucesso do que startups “fáceis”.

Altman tem um forte histórico de investimento em startups. Ele fez seu nome na incubadora de startups Y Combinator em San Francisco como presidente. Ele também comprou participações iniciais no Airbnb e no Stripe.

Altman acredita fortemente no crescimento exponencial em certos setores. Ele está apostando ativamente na tecnologia de mudança de vida que pode parecer impossível hoje, mas pode realmente funcionar e crescer em um curto período. O lançamento do ChatGPT pela OpenAI não é um pequeno exemplo.

Leia também: O criador do ChatGPT, Sam Altman, acha que não estamos longe de uma IA ‘potencialmente assustadora’