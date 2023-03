O Dallas Cowboys está prestes a rescindir o contrato de Ezekiel Elliot: para onde ele irá a seguir?

Taqui não haverá mais Ezequiel Elliot jogando para o Dallas Cowboys, parece que a equipe do Texas decidiu cortá-lo poucas horas antes do início do período de agência gratuita. Aquela jogada final contra o San Francisco 49ers, onde Elliot permitiu uma demissão, é apenas a ponta do iceberg. Ele não estava mais jogando em um nível com o qual o time se sentia confortável, até os torcedores reclamavam constantemente dele. Atualmente, Ezekiel Elliot tem quatro anos restantes em um enorme contrato de seis anos de uma extensão de $ 90 milhões que ele assinou em 2019. CBS Sports relatou os planos que o Dallas Cowboys tem para Zeke, o running back precisa começar a procurar um novo time o mais rápido possível.

Ezekiel Elliot trouxe isso para si mesmo

Os números não mentem, eles provam que Ezekiel Elliot é indiscutivelmente o pior RB inicial da liga na temporada passada, depois de terminar em último na NFL em jardas por carregamento com 3,8. Ele evitou apenas 32 tackles, e a porcentagem de corridas para mais de 10 jardas foi de 7,4%. Se eles liberarem Elliot, o Dallas Cowboys economizará US $ 4,8 milhões no espaço do cap, mas eles também levariam um hit de US $ 11,86 milhões. No entanto, eles receberiam apenas um limite máximo de $ 5,8 milhões e economizariam $ 10,9 no espaço do limite se o liberassem antes de 1º de junho. Zeke devia $ 6476 milhões pelo restante de seu contrato, mas não tinha um salário garantido pelo restante de seu contrato.

Mesmo que este não seja o melhor final que ele provavelmente tinha em mente, Elliot ainda era um dos melhores running backs do Dallas Cowboys na história da franquia. Ele é atualmente o terceiro na lista de jardas corridas de todos os tempos para os Cowboys com 8.262. Zeke correu por 1.000 jardas em um total de quatro vezes em sete temporadas, ao mesmo tempo em que chegou a dois dígitos em touchdowns corridos quatro vezes. Ele também esteve no Pro Bowl três vezes em sua carreira. Na liga, Elliot liderou as jardas corridas por jogo em três temporadas consecutivas entre 2016 e 2018. Como pontos de pouso em potencial, Zeke poderia voltar aos Cowboys com um acordo diferente, ele poderia ir para o Houston Texans ou o Cincinnati Bengals.