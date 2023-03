‘O desafio’ CT Tamburello e esposa concordam que ele consegue casa em divórcio

Estrela de “O Desafio” CT Tamburello e sua ex-esposa concordaram em quem fica com a casa no meio do divórcio… e não será ele quem vai se mudar.

TMZ divulgou a história, CT entrou com pedido de divórcio em novembro passado, pondo fim ao casamento tumultuado. Nenhuma palavra sobre o que levou à decisão, mas seus problemas de relacionamento estavam no centro de “The Challenge: Double Agents” – onde ele revelou que eles se separaram em 2020, antes de finalmente voltarem a ficar juntos.

Ele também disse que estava “na casa do cachorro” no ano passado com Lili … mas parece que ele tem a casa do cachorro só para ele agora.