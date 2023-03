O desempenho de 38 pontos de James Harden eleva o Sixers sobre o Bucks, quebrando a seqüência de 16 vitórias consecutivas do Milwaukee

Tele Philadelphia 76ers deu uma reviravolta impressionante para vencer o Milwaukee Bucks 133-130, quebrando a seqüência de 16 vitórias consecutivas do último. O Bucks estava liderando por 19 pontos em um ponto do jogo, mas o 76ers virou o jogo no quarto período.

Com o placar de 125 a 121 a favor do Bucks, James Harden fez uma cesta de 3 pontos faltando 1:21 para o fim do jogo para aproximar o 76ers. Depois Giannis Antetokounmpo perdeu um tiro, Joel Embiid fez uma cesta de 3 pontos com 41,4 segundos restantes, dando ao Philadelphia sua primeira vantagem no segundo tempo. O 76ers então acertou 6 de 6 da linha para garantir a vitória.

Harden foi o artilheiro da partida com 38 pontos, enquanto Embiid contribuiu com 31 pontos, 10 assistências e seis rebotes. Tyrese Maxey somou 26 pontos e Georges Niang tinha 16.

Sixers superou a ausência de dois jogadores importantes

Pelo Bucks, Antetokounmpo liderou o placar com 34 pontos e 13 rebotes, enquanto Brook Lopez e Jrue Holiday somaram 26 pontos cada. Grayson Allen marcou todos os seus 20 pontos no terceiro quarto.

Apesar de perder dois jogadores importantes, Tobias Harris e PJ Tucker, o 76ers ainda conseguiu dar a volta por cima. Harris não jogou no segundo tempo devido a dores na panturrilha esquerda, enquanto Tucker ficou de fora no quarto período com espasmos nas costas. Harris marcou três pontos em 13 minutos, enquanto Tucker fez dois pontos em 19 minutos.

O Bucks construiu sua vantagem de 19 pontos no segundo tempo principalmente devido ao desempenho impressionante de Allen. Depois de ficar sem gols no primeiro tempo e tentar apenas um chute, Allen marcou 20 pontos nos primeiros 9 minutos e 19 segundos do terceiro quarto, acertando 6 de 6 na faixa de 3 pontos durante esse trecho. No entanto, o 76ers reagiu e eliminou quase todo o déficit em cerca de 5 minutos.

O 76ers perdia por 14 pontos no final do terceiro quarto, mas marcou os primeiros nove pontos do quarto. Eles acabaram empatando o jogo em 108 na cesta de 3 pontos de Niang com 6:23 restantes. Embora Antetokounmpo tenha dirigido, marcado e marcado uma falta em Embiid para uma jogada de três pontos para dar ao Bucks a liderança mais uma vez, o 76ers reagiu e garantiu a vitória no final.