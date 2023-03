O épico plano do estádio de $ 2,1 bilhões do Chelsea: Stamford Bridge está recebendo uma reforma ou uma reforma?

euclube de futebol baseado em ondon Chelsea futebol clube está supostamente considerando demolir seu histórico Stamford Bridge estádio para construir uma nova arena de última geração no mesmo local.

Segundo relatos, Todd Boehly e Behdad Eghbali, proprietários co-controladores do clube, estão em negociações sobre o ambicioso projeto do estádio. O novo estádio teria capacidade para pelo menos 55.000 fãs, tornando-se uma das melhores arenas da Europa.

O actual Stamford Bridge só pode acomodar 40.000 apoiadorescolocando o Chelsea em desvantagem em relação aos outros ‘Seis Grandes’ clubes. No entanto, a data de mudança mais cedo possível para o novo estádio é 2030.

O proposto US$ 2,1 bilhões O projeto do estádio envolveria a reconstrução de Stamford Bridge ou a construção de um novo estádio no local existente. Embora a construção de um novo estádio seja considerada a opção mais realista, as decisões finais ainda precisam ser tomadas.

O clube está em negociações com o Proprietários do Campo do Chelsea e esperando para ver se seus $ 70 milhões lance para comprar um terreno ao lado Stamford Bridge foi um sucesso.

Se o novo estádio for construído no local existente, os Blues precisarão encontrar um lar temporário enquanto a construção estiver em andamento, e Wembley e Chalé Craven são consideradas opções possíveis.

A mudança para um novo site continua sendo a opção menos popular entre os fãs, com proprietários Boehly e Capital de Clearlake deixando claro que isso só aconteceria com a aprovação do CPO. Os torcedores do Chelsea e o CPO supostamente preferem construir um novo estádio no local existente ou reconstruí-lo Stamford Bridgecomo Liverpool fez com anfield.

No entanto, a reforma pode envolver o fechamento de partes do estádio enquanto as arquibancadas estão sendo reconstruídas, causando transtornos aos torcedores nos dias de jogo. Embora o projeto seja complicado e exija consideração cuidadosa, o presidente do CPO Chris Isitt disseram que compartilham o objetivo comum de ter o melhor estádio de Londres.