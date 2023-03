O erro caro de Rory McIlroy abre as portas para o triunfo de Kitayama no Arnold Palmer Invitational

Rory McIlroy esteve perto de garantir o Arnold Palmer Invitational título na rodada final, mas um erro crítico no par 3 14º buraco inviabilizou suas chances.

McIlroy vinha subindo gradualmente na tabela de classificação com seis birdies já em seu currículo, mas seu pé escorregou quando ele deu sua tacada inicial no 14º buraco. O erro custou caro, já que McIlroy perdeu a liderança e acabou terminando o torneio em quarto lugar.

‘Um pouco de sorte foi do meu jeito’ – Kitayama após a primeira vitória no PGA Tour

O norte-irlandês admitiu que o deslize foi um ponto crítico no torneio, dizendo: “Se eu soubesse disso, não teria tentado jogar a tacada que fiz no 14, o que foi lamentável, mas acabei fazendo uma bogey lá e então um mau swing fora do tee em 15 e um bogey.”

Kurt Kitayama acabou vencendo o torneio, apesar de enfrentar seus próprios desafios. Ele superou um triple-bogey no buraco 9 depois que seu drive saiu de campo, mas conseguiu se recuperar e garantir seu primeiro Circuito PGA troféu.

Kitayama conquista o primeiro PGA Tour Trophy em meio a contratempos na rodada final em Bay Hill

A rodada final em Bay Hill foi marcado por vários erros e tacadas perdidas, já que as duras condições do campo se mostraram desafiadoras até para os melhores jogadores de golfe.

Os comentários de McIlroy após o torneio levantaram questões sobre o que os fãs de golfe querem ver de seus jogadores favoritos. Enquanto alguns espectadores podem gostar de ver os melhores jogadores de golfe lutarem, outros simplesmente querem ver os melhores competirem em seu nível mais alto.

Apesar da falta de fogos de artifício no percurso, o Arnold Palmer Invitational provou ser um torneio emocionante com reviravoltas inesperadas. Os fãs, sem dúvida, estarão ansiosos para ver o que vem a seguir. Circuito PGA evento tem na loja.