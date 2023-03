O ex-marido de Lisa Marie Presley ganha a custódia dos gêmeos, alimentando o drama familiar e deixando Riley Keough ‘furiosa’

Lisa Maria PresleyO drama familiar de continua a fazer manchetes. O último desenvolvimento da saga em andamento envolve seu ex-marido, Michael Lockwoodrecebendo a custódia total de suas filhas gêmeas, Harper e Finleysegundo relatos.

A notícia teria deixado a filha de Lisa Marie, Riley Keough, “furiosa” e preocupada por estar “perdendo” suas meias-irmãs para um “estranho”. O relacionamento de Riley com sua avó, Priscila Presleytambém parece ter piorado como resultado da batalha pela custódia.

Priscilla supostamente não levantou nenhuma objeção para que Michael obtivesse a custódia total dos garotos de 14 anos.

A audiência, que ocorreu no tribunal de família de Los Angeles, encerrou a batalha de sete anos pela custódia dos filhos entre Lisa Marie e Michael. De acordo com o assistente do Judiciário Gus MoralesMichael agora tem a custódia total “de fato” de suas filhas, de acordo com a lei da Califórnia, que concede a custódia ao pai remanescente, a menos que seja considerado inapto pelo tribunal.

Ainda existe a rixa entre Riley e sua avó Priscilla

A briga familiar não termina aí. Antes da batalha pela custódia, Priscilla e Riley já estavam envolvidos em uma disputa legal sobre a confiança de Lisa Marie. Uma emenda ao fundo em 2016 removeu Priscilla como administradora e a substituiu por Riley, junto com o ex-gerente de negócios de Lisa Marie, Barry Seal.

No entanto, Priscilla entrou com uma petição questionando a “autenticidade e validade” do fundo, alegando que a assinatura de Lisa Marie é “inconsistente” e que ela não sabia das mudanças até depois que sua filha faleceu.

O resultado da petição de Priscilla poderia fazer com que ela e Riley fossem nomeados co-curadores da propriedade de Lisa Marie, complicando ainda mais a já controversa dinâmica familiar. O fato de Michael ter ficado do lado de Priscilla sobre a confiança de Lisa Marie também pode levá-lo a ir embora. contra Riley no tribunal.

Michael entrou com pedido de representação Harper e Finley em uma próxima audiência envolvendo o fundo multimilionário de Lisa Marie. Ele está tentando ser nomeado “guardião ad litem”, o que lhe daria autoridade para falar em nome de suas filhas.

Quanto aos bens de Lisa Marie, seu testamento contém os direitos Graceland mansão e uma participação de 15% na Empresas Elvis Presley. Ela também tinha duas apólices de seguro de vida, uma de US$ 25 milhões e outra de US$ 10 milhões.