O Facebook Reels recebe novos recursos, incluindo comprimento estendido e capacidade de sincronização

A Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, está focada no formato Reels e anunciou novidades para o formato no Facebook. Uma das características mais notáveis ​​é a extensão da duração máxima dos Reels para 90 segundos, acima do limite anterior de 60 segundos.

Isso segue a extensão do limite de tempo do Instagram Reels para 90 segundos em julho do ano passado. No entanto, ambas as plataformas ainda ficam aquém da duração máxima dos vídeos do TikTok, que atualmente podem durar até 10 minutos.

Além de estender a duração dos Reels, a Meta está introduzindo um novo recurso para o Facebook chamado Grooves. Esse recurso usa a tecnologia de batida visual para sincronizar e alinhar automaticamente o movimento com a batida de uma música, semelhante à maneira como o TikTok e o Instagram Reels sincronizam clipes com música.

O Facebook também oferecerá uma maneira fácil para os usuários gerarem Reels a partir de suas memórias, bem como modelos de tendências que permitem aos usuários substituir clipes de um modelo existente por seus próprios.

De acordo com a Meta, Reels é o formato de crescimento mais rápido da empresa, com o número de reproduções de Reels mais do que dobrando no ano passado no Facebook e no Instagram.

Além disso, a empresa informa que os novos compartilhamentos de Reels mais que dobraram em ambas as plataformas nos últimos seis meses. Desde agosto, os usuários podem postar Reels entre o Facebook e o Instagram.

Ao focar nos Reels, a Meta está se posicionando para competir com o TikTok, que se tornou uma plataforma popular para conteúdo de vídeo curto. Embora o Facebook e o Instagram possam não corresponder à duração máxima do vídeo do TikTok, os novos recursos podem ajudar a atrair mais usuários e manter os usuários atuais envolvidos na plataforma.

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário