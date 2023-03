O favorito ao Oscar foi o grande vencedor no Film Independent Spirit Awards, e temos a lista de vencedores

T38º Film Independent Spirit Awards anual, realizado na praia do Píer de Santa Mônica nesta tarde, marcou um momento histórico. O comediante Hasan Minhaj foi o anfitrião da cerimônia de premiação, que introduziu novas categorias de atuação neutras em termos de gênero para cinema e TV.

As classificações masculina e feminina foram atualizadas para celebrar o talento de forma mais inclusiva. Além disso, o limite orçamentário para filmes qualificados foi aumentado de US$ 22,5 milhões para US$ 30 milhões, e o Prêmio John Cassavetes agora vai homenagear a melhor equipe criativa de um filme orçado em US$ 1 milhão ou menos, proporcionando maior representação para uma ampla gama de performances e projetos. .

Os vencedores do Spirit Awards são selecionados pelos membros do Film Independent, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover o cinema independente e a diversidade na indústria.

Lista completa de vencedores do Independent Spirit Awards:

FILMES

Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo

Depois do sol

Michelle Yeoh, tudo em todos os lugares ao mesmo tempo



Melhor Performance Coadjuvante

Ke Huy Quan, tudo em todos os lugares ao mesmo tempo

Melhor Desempenho Revelação

Stephanie Hsu, Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo

John Patton Ford, Emily, a Criminosa

Florian Hoffmeister, Tr

Paul Rogers, Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo

Mulheres Falando, da diretora Sarah Polley; diretores de elenco John Buchan e Jason Knight; Elenco: Shayla Brown, Jessie Buckley, Claire Foy, Kara Guloien, Kate Hallett, Judith Ivey, Rooney Mara, Sheila McCarthy, Frances McDormand, Michelle McLeod, Liv McNeil, Ben Whisaw, August Winter

Toda a beleza e o derramamento de sangue

Joyland (Paquistão, EUA)

Nikyatu Jusu, babá

Reid Davenport, não vi você aí

A Catedral

Tory Lenosky

TELEVISÃO

O urso

Melhor Nova Série Documental ou Sem Roteiro

O ensaio

Melhor desempenho principal em uma nova série com script

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Melhor Performance Coadjuvante em uma Nova Série com Script

Ayo Edibiri, O Urso



Melhor elenco em uma nova série com roteiro

pachinko