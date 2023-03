O futuro de Hamilton pode depender do desempenho do novo carro da Mercedes

Lewis hamiltonO contrato do brasileiro e sua continuidade na F1 estão de volta aos holofotes.

Depois que uma possível oferta da Mercedes de 140 milhões de libras por dois anos vazou e Este é o Wolff disse que se sentariam para conversar “muito em breve”, o inglês segue vinculado a um contrato que expira no final de 2023.

Para Damon Hillcampeão mundial de F1 em 1996, não há porque pensar que o heptacampeão não renovará.

“Aos 38, Lewis está obviamente avançando em termos de anos, mas ele continua mais rápido do que nunca. E como apto. Com a maneira como os motoristas cuidam de si mesmos hoje em dia e a direção hidráulica dos carros, não acredito que haja qualquer razão física para que ele não pudesse continuar dirigindo até os 40 anos se estivesse motivado a fazê-lo. Fernando Alonso é a prova viva disso”, Colina escreveu em sua coluna do Daily Telegraph.

“A questão é: o que o mantém aqui? É apenas sobre conseguir o oitavo título? Ele vai se aposentar se conseguir? Ou é porque ele quer continuar correndo por amor? Pessoalmente, não consigo ver Lewis dirigindo em círculos tentando conquistar lugares no pódio, como Fernando foi forçado a se resignar.”

Depende de como o W14 é executado?

Já existem algumas preocupações de que a Mercedes tenha criado um carro que não será capaz de competir com a Red Bull, como foi o caso em 2022, onde terminou em segundo lugar no Campeonato de Construtores.

“Embora ele e a Mercedes digam há meses que planeja continuar, o fato é que, faltando menos de uma semana para a primeira corrida do ano, em 5 de março, nada foi anunciado. ?” Hill perguntou.

“Uma possível explicação é que ambos os lados estão esperando para ver o quão competitiva a Mercedes é antes de se comprometerem com um novo acordo.

“Se eles começarem 2023 milhas fora do ritmo, talvez Lewis estará menos disposto a assinar um novo contrato de longo prazo? Ou talvez seja a equipe que está se arrastando? Lewis não sai barato.”