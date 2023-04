O ‘gêmeo’ de Megan Fox, Taylor Ryan, atende aos pedidos dos fãs no OnlyFans

EUmodelo impressionante Taylor Ryan incendiou as redes sociais devido à sua semelhança com Megan Foxpois ela não hesitou em imitar o forro alado e o guarda-roupa de couro da famosa atriz.

Ela também tenta se beneficiar do fato de que as pessoas a comparam a uma cantora Miley Cyrus. Em sua conta no TikTok, ele compartilha vídeos nos quais ela mostra intencionalmente a grande semelhança que tem com as duas celebridades para atrair seguidores.

“É meio ridículo quando digo que pareço com Megan Fox – quero dizer, é Megan Fox”, disse ela, conforme relatado pelo Daily Mail.

“Mas as pessoas no TikTok começaram a dizer isso e a comentar minhas postagens. Assim que os comentários começaram a chegar, comecei a usar mais extensões de cabelo e a usar um olho de gato.”

Realizando as fantasias dos fãs

Para quem deseja obter mais conteúdo exclusivo, Ryan criou uma conta no OnlyFans. Em seu perfil, a modelo já postou mais de mil imagens e 218 vídeos que mostram sua semelhança com a Fox.

“Uma vez alguém me pediu para usar a mesma roupa que Megan Fox usa – um top de sutiã e shorts jeans curtos – para curvar o gorro e abri-lo. Eles pagaram US $ 300”, revelou ela.

“Muitos deles são apenas para eu sentar em um carro de topless e brincar com meus peitos.”