O grande debate da camisa: que número Aaron Rodgers usará para os Jets, 12 ou 8?

AQuase tudo está pronto para o Jatos de Nova York ser Aaron Rodgers‘ novo time, e já há perguntas surgindo sobre o número da camisa que ele usará se entrar no time. Como você deve saber, os Jets se aposentaram Joe Namathnúmero da camisa, 12.

No entanto, Namath se ofereceu para deixar Rodgers usá-lo. Como CBS Sports escritor Mike Freeman apontou: “Quando algum jogador para quem uma camisa foi aposentada se recusou a deixar alguém usá-la? Isso coloca o ex-jogador em uma situação estranha, forçando-o a assumir uma posição potencialmente impopular ao se recusar a sair do caminho para um jogador atual com quem a base de fãs ficou apaixonada.”

Mas vamos ser realistas, depende de Rodgers para fazer a chamada aqui. Como Freeman sugeriu: “Rodgers deveria fazer a coisa magnânima e se recusar a usar o número de Namath.”

Alguns jogadores, como Joe Montana, optaram por não usar um número aposentado ao ingressar em um novo time por respeito ao ex-jogador. Montana não usava Len Dawsoncamisa 16 enquanto estava no chefesmas 19. Outros não foram tão atenciosos.

O outro número que Aaron pode usar

Nesse caso, seria muito legal se Rodgers se recusasse a usar o número de Namath. Como Freeman observou: “Rodgers vestiu o nº 8 na Cale o número 8 está atualmente disponível em Nova Iorque. Não é como se ele não tivesse outras opções.”

Quando questionado sobre a possibilidade de usar o número de Namath durante uma aparição no Pat McAfee mostrar algumas semanas atrás, Rodgers disse que era muito cedo para dizer.

“O número não faz o homem. O homem faz o número”, disse ele. Mas, mais cedo ou mais tarde, ele terá que tomar uma decisão.

Como disse Freeman, “Realmente, o número é o que ajuda a desumanizar o jogador. Aaron Rodgers não tem 12 anos. Ele é Aaron Rodgers. Ele será Aaron Rodgers se usar 12 ou 8 ou qualquer outro número em Nova York.”

“O que realmente importa é o desempenho de Rodgers em campo e como ele ajuda os Jets a atingir seus objetivos. Quer ele vista a camisa 12, a 8 ou qualquer outra, ele continuará sendo o mesmo grande jogador”, disse.