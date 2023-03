O indicado ao Oscar Guillermo del Toro perdeu sua carteira, ofereceu uma recompensa suculenta a seus milhões de fãs e a recuperou

CQuem disse que a mídia social não é útil? Basta perguntar Guillermo del Toroque postou uma mensagem agora excluída em sua conta do Twitter pedindo a seus mais de 2,3 milhões de seguidores para ajudá-lo a encontrar sua carteira.

Em sua mensagem, Do Toroquem é indicado ao Oscar para o filme de animação ‘Pinóquio de Guillermo del Toro’escreveu: “Fui ao Aero ontem à noite – fiquei tão afetado e trêmulo depois do filme que deixei cair minha carteira. Se alguém a tiver, prometo uma grande (notável) recompensa! Por favor, LMK abaixo! Por favor, não brinque com minhas emoções. Eu sou um Desperado”.

A postagem recebeu mais de 81.000 visualizações. Pouco tempo depois, o diretor vencedor do Oscar por A forma da água postou uma mensagem simples: “Encontrei minha carteira!”

O tweet agora excluído de Del Toro pedindo ajuda aos fãs.Twitter @RealGDT

Del Toro tem uma ótima resposta de seus fãs

Em sua mensagem original, que ele apagou após encontrar sua carteira, Do Toro referido ao Aero Theater da Cinemateca Americana, localizado em Santa Mônica. Embora não tenha mencionado qual filme o abalou, o site oficial do Aero indica que na quarta-feira, 8 de março, duas versões de Irreversível, gaspar nãoo impactante filme de 2002 estrelado por Monica Bellucciforam exibidos.

A versão original e o ‘Straight Cut’ foram exibidos, e No esteve presente para ambos apresentarem e fazerem uma sessão de perguntas e respostas com o público. Del Toro não mencionou em seu post recente se encontrou sua carteira graças à mensagem que postou ou se foi por outro meio, mas os fãs imediatamente expressaram sua alegria nos comentários por ter recuperado algo tão íntimo e importante quanto uma carteira.

Del Toro e sua versão animada de Pinóquio ganharam praticamente todos os prêmios de animação este ano, tornando-se o favorito para ganhar o Melhor Longa-Metragem de Animação categoria neste domingo no 95º Prêmio da Academia. Qualquer outro resultado seria uma das maiores surpresas da história, então tudo indica que Del Toro está pronto para receber o terceiro Oscar de sua ilustre carreira.