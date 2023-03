O mais novo projeto do PSG: Reconstruindo em torno de Mbappé e jovens

Paris Saint-Germain foram eliminados nas oitavas de final da Liga dos Campeões por mais uma vez. Os atuais campeões da Ligue 1 levaram um grande golpe depois de perder por 2 a 0 fora de casa Bayern de Munique na noite de quarta-feira.

não é a primeira vez PSG falham em cumprir seu potencial, mas é doloroso para o presidente Nasser Al-Khelaifique renovou Kylian Mbappédo contrato e trouxe estrelas como Lionel Messi e Sergio Ramos em sua candidatura ao troféu da Liga dos Campeões.

Mbappé: “A única coisa que importa para mim é esta liga, esta temporada e depois veremos.”

louis campos foi nomeado conselheiro do clube e Christophe Galtier conseguiu Maurício Pochettino no banco de reservas, mas as mudanças não ajudaram PSG perseguir seu objetivo principal.

PSG agora espera-se formar um time formado por jovens talentos, como o meio-campista de 16 anos Warren Zaire-Emery veio ou zagueiro de 17 anos Bitshiabu dormeem volta Mbappé.

É claro que vencer a Liga dos Campeões não depende apenas de quantas estrelas você junta. PSG precisam de um projeto sólido e também devem cumprir as novas regras do Fair Play Financeiro, reduzindo sua folha de pagamento.

Esperando para ver o que acontece com Messi e Neymar

Mbappé deixou claro que seu futuro não depende se PSG vai ganhar a Liga dos Campeões nesta temporada. O francês quer um projeto sólido e espera-se que ele fique parado além deste verão.

O mesmo não pode ser dito sobre Messi, que ainda não renovou o contrato. Enquanto isso, Neymaro futuro de está no ar, como PSG estão pensando em colocá-lo à venda.

NeymarO contrato dele vai até 2025, mas ele já acionou duas vezes a cláusula de renovação automática por mais um ano, o que significa que o acordo expirará em 2027.

O internacional brasileiro passará por uma cirurgia no tornozelo após sofrer um revés de lesão e perderá o restante da temporada.

Milão Skriniar

PSG não conseguiu contratar o zagueiro do Inter em janeiro, mas ele se juntará ao time no verão. Isso significa que Ramos‘ partida não deve ser descartada, embora Galtier e o clube está feliz com suas atuações e a experiência que ele traz para o time.

No caso dele, a questão principal é o salário lucrativo, mas ainda não houve negociações entre as duas partes.

consolo do PSG

No clube, há uma decepção lógica. No entanto, eles agora tentarão se concentrar em vencer a Ligue 1 e virar a página. Eles acreditam que leva tempo para um clube como PSGcom apenas 50 anos de história e que até há uma década não esbarrava com as maiores equipas da Europa, para subir ao topo.

Por exemplo, potências europeias como Manchester United e Barcelona têm lutado na Liga dos Campeões, enquanto Cidade de Manchester ainda não ganhou, apesar de gastar muito.

Galtier, o primeiro a ser apontado

campos‘ as contratações não impressionaram, embora jogadores como Vitinha ou Fabiano Ruiz mostraram vislumbres de querer intensificar.

PSG foram eliminados da Copa da França por Marselhaa quem venceram na Ligue 1. GaltierO contrato do jogador vai até 2024, mas o clube ainda não decidiu sobre seu futuro.