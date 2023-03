O marido de Joanna Krupa, Douglas Nunes, pede o divórcio

Douglas Nunes acabou de entrar com os documentos do divórcio, obtidos pelo TMZ, no condado de Los Angeles – e ele está citando diferenças irreconciliáveis ​​como o motivo. Quanto a quando eles se separaram… Doug está dizendo que na verdade aconteceu bem no começo do ano, em 1º de janeiro. 2º. Eles pegaram engatado em 2018.