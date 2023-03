O melhor jogador do mundo só vai ganhar a Ligue 1... de novo

Kylian Mbappé provavelmente ganhará seu sexto título da Ligue 1 nesta temporada, mas não parece que isso será suficiente para colocá-lo na conversa do Ballon d’Or, apesar de seu talento óbvio. Pelo segundo ano consecutivo, o (provavelmente) melhor jogador do mundo não conseguiu chegar aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O resto da temporada de repente parece muito menos emocionante para Mbappé e PSG. O atacante francês já é o maior artilheiro de todos os tempos do clube, mas talvez seja hora de ele considerar seu futuro mais uma vez.

Cristophe Galtier é apenas o mais recente técnico do PSG a falhar na busca do clube para conquistar o Santo Graal, o troféu mais cobiçado pelos donos do Catar: a Liga dos Campeões. Em 12 anos desde a aquisição, o PSG caiu nas oitavas de final em cinco ocasiões e só foi além das quartas de final duas vezes. O projeto Qatar-PSG atualmente deposita grande parte de suas esperanças nos ombros de Kylian Mbappé e Lionel Messi. O primeiro era anônimo e o último um pouco melhor esta noite.

Chouto-Moting é um daqueles jogadores que notoriamente carece de um pouco de sorte e teve alguns desses momentos esta noite. No final das contas, porém, foi seu gol que colocou o Bayern no caminho para uma vitória confortável e ele levou bem, logo após ter um anulado.

O minuto 61 é amaldiçoado para o PSG: Donnarumma no Bernabéu no ano passado e este ano viu Veratti ser pego no Allianz, abrindo caminho para sua eliminação.

Manuel Neuer enfrenta uma tarefa difícil tentando voltar ao time do Bayern quando estiver em forma novamente. Não apenas porque seu relacionamento com o clube não está em seu melhor lugar agora após seu acidente de esqui, mas porque seu substituto, Yann Sommer, está indo excepcionalmente bem – salvo um momento assustador esta noite, ele foi uma parte importante na vitória de seu time.