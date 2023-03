O melhor prospecto do draft da NFL, Jalen Carter, se entrega e posa para foto

Melhor prospecto da NFL jalen carter – o número potencial 1 escolha geral no draft do próximo mês – se entregou à polícia na noite de quarta-feira … posando para uma foto – antes de ser rapidamente liberado.

A antiga Univ. O atacante defensivo estrela da Geórgia foi autuado às 23h33, de acordo com os registros da prisão – poucas horas depois que o Departamento de Polícia do Condado de Athens-Clarke emitiu mandados de prisão por seu suposto papel em um acidente de carro em janeiro que matou duas pessoas.

Como relatamos, os policiais acusaram Carter de competir com um funcionário da UGA Chandler LeCroy em um Jeep Trackhawk 2021 … antes da Ford Expedition 2021 de LeCroy sair da estrada e caiu em postes de energia e árvores.

A polícia disse em um comunicado na manhã de quarta-feira que uma investigação sobre o acidente mostrou que Carter e LeCroy “trocaram de faixa, dirigiram na faixa central, dirigiram em faixas opostas de viagem” – acrescentando que LeCroy atingiu velocidades de 104 MPH antes do acidente. .

Carter, que estava no Combine da NFL em Indianápolis quando o mandado de prisão foi tornado público, imediatamente deixou o evento de aferição da liga para voltar para a Geórgia. Mais tarde, ele disse em um comunicado: “Não tenho dúvidas de que, quando todos os fatos forem conhecidos, serei totalmente exonerado de qualquer delito criminal”.

Carter foi um dos principais colaboradores da UGA nas últimas três temporadas… e foi visto como um possível alvo para o Chicago Bears com o No. 1 seleção geral no Draft da NFL de 27 de abril.