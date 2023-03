O meteorologista de Los Angeles tem um terrível apagão na televisão ao vivo devido a um problema cardíaco

Alissa Carlson Schwartz entrou na equipe KCAL da CBS Los Angeles para relatar as notícias do tempo no início deste sábado, apenas para desmaiar ao vivo na televisão e o terrível incidente foi capturado na câmera e visto por muitas pessoas na área de Los Angeles.

Quando Alissa estava prestes a relatar as notícias do tempo às 7 da manhã e dizer à comunidade de Los Angeles que eles teriam uma chuva fraca esta semana, quando ela entrou no set e quando os âncoras estavam prestes a entregar o boradcast para Aissa, ela sofreu o episódio.

Alissa Carlson desmaiou na câmera devido a um problema cardíaco

CBS Vice-presidente e diretor de notícias de Los Angeles, Mike Dello Stritto conversou com a agência de notícias TMZ e atualizou o estado de saúde de seu colega “Nossa colega Alissa Carlson ficou doente durante nosso noticiário das 7 da manhã. Quero agradecer a seus colegas de trabalho que tomaram medidas imediatas para confortar Alissa e ligar para o 911. Alissa está sendo tratada no hospital agora.” Ele disse,

” Esperançosamente, saberemos mais em breve. Enquanto isso, Alissa estará em nossos pensamentos e saberemos mais em breve. Enquanto isso, Alissa estará em nossos pensamentos e estamos orando para que ela se sinta muito melhor breve.” Ele concluiu

No vídeo intenso podemos ver Os olhos de Carlson rolam para trás de sua cabeçae logo despencou.

Mais tarde, ela deixou todos saberem que estava muito melhor com uma postagem no Facebook.

De acordo com o TMZ, Carlson teve outro episódio semelhante alguns anos atrás, quando ela vomitou no set enquanto relatava as notícias do tempo, e o diagnóstico era que ela tinha um válvula cardíaca com vazamento.