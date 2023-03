O momento estranho de Spike Lee com Steve Ballmer enquanto os Clippers esmagam os Knicks

New York Knicks Super-fã Spike Lee sentou-se ao lado da quadra com Los Angeles Clippers proprietário Steve Ballmer no sábado na Crypto.com Arena para ver seu time perder para o time da casa.

Lee, de 65 anos, não gostou do fato de os Knicks terem sido esmagados na reta final da competição. Os primeiros três quartos foram bastante disputados, mas Kawhi Leonard levou seu time à vitória com um desempenho de 38 pontos.

Treinador do Clippers, Tyronn Lue, sobre a contratação de Westbrook: Queremos que Russ seja RussLAPRESSE

As reações de Ballmer e Lee foram capturadas na câmera, descrevendo exatamente como os torcedores de Clippers e Knicks se sentem após a partida.

Ballmer, 66, estava em êxtase perto da campainha final quando LA subiu 12 pontos. Ele costuma ser visto torcendo por seu time com entusiasmo, mas deve ter sido muito melhor fazê-lo na frente de Lee.

Quando a câmera passou para o lendário diretor de cinema, que acompanha os Knicks há décadas, seu rosto estava apoiado na mão direita em decepção.

Clippers sobrevivem no Oeste

Os Clippers deram aos Knicks a terceira derrota consecutiva, ao mesmo tempo em que conquistaram a terceira vitória consecutiva.

A franquia de Ballmer é atualmente a quinta cabeça-de-chave no Conferência Oeste apesar de recentemente ter derrapado em cinco jogos.

Ninguém está seguro no Oeste, com apenas algumas vitórias separando a quinta posição da 13ª posição.

Cinco dos próximos seis jogos para os Clippers são contra adversários da conferência sentados abaixo deles na classificação.