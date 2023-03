O mundo de Star Wars abalado quando Kevin Feige e Patty Jenkins dirigiram filmes são descartados, por relatório

Ddiretor Patty Jenkinsconhecida por seu trabalho em mulher maravilhafoi anunciado para dirigir o próximo Guerra das Estrelas filme, Esquadrão Rogue. No entanto, apesar de sua declaração anterior de que ela ainda estava desenvolvendo o filme, fontes dizem que não está mais em desenvolvimento ativo em Disney.

Além disso, um possível recurso de Star Wars produzido por Marvel Studios Chefe Kevin Feige também não está mais em desenvolvimento ativo em Lucasfilm. Taika Waititi continua trabalhando em seu possível recurso de Guerra nas Estrelas e espera-se que desempenhe um papel significativo nele.

Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson também foram anunciados para escrever o roteiro de um filme de Star Wars. No entanto, ainda não está claro qual filme será lançado em dezembro de 2025, após o fracasso de 2019. Guerra nas Estrelas: A Ascensão Skywalker.

A Disney e a Lucasfilm se concentraram no conteúdo relacionado à TV Star Wars.

No despertar do A Ascensão de SkywalkerOs filmes de Star Wars interromperam a produção, enquanto a Disney + criou uma frota robusta de séries de Star Wars de ação ao vivo, com três lançadas apenas em 2022.

Apesar do hiato, a Lucasfilm deve anunciar seus planos para o futuro do cinema de Star Wars durante o Celebração de Guerra nas Estrelas convenção em Londres em abril. O evento também contará com atualizações para várias séries do Disney+, incluindo Andor, The Acolyte, Skeleton Crew e Ahsoka.

Enquanto isso, as responsabilidades do chefe da Marvel Studios, Kevin Feige, para com o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estão mantendo-o longe de Star Wars. Feige contratou Michael Waldron escrever o roteiro para Vingadores: Guerras Secretasa culminação no estilo Endgame da Saga do Multiverso da Marvel, que deve ser lançada em 2026. Isso, junto com os outros 19 títulos que a Marvel anunciou para os cinemas e streaming nos próximos quatro anos, manterá Feige ocupado ao longo da década.

Diretor Rian Johnson ainda quer fazer os filmes de Star Wars que ele anunciou pela primeira vez em 2017 antes do lançamento de O Último Jedi. A Lucasfilm ainda está interessada em Johnson também, mas ele estará ocupado com Benoit Blanc da Netflix filmes com Daniel Craig e a 2ª temporada da série de sucesso Peacock Poker Face com Natasha Lyonne para um futuro próximo.