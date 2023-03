O novo design rebaixado da Red Bull intriga os rivais

TEsta é uma das observações mais repetidas do novo carro da Red Bull, sua capacidade de aderir ao solo como uma lapa em todas as circunstâncias, tanto na frenagem quanto na aceleração, deixando um espaço mínimo entre as bordas e o asfalto.

E, apesar disso, eles nem mesmo encontram ressalto: o ar que passa por baixo não escapa e eles conseguem uma tração mecânica que está vários passos à frente de seus rivais mais próximos, ou seja, Ferrari e Mercedes. A fenda que resta é sempre a mesma. E isso apesar do fato de que a FIA ajustou os regulamentos para aumentar essas margens em 10 mm em comparação com 2022. Um problema para todos … exceto para uma equipe.

“É como se tivessem suspensão ativa sem ter, porque é proibida e muito controlada pela FIA. É incrível como ela gruda no chão”, disse alguém de uma equipe de ponta ao MARCA no último final de semana.

Neste detalhe você pode ver como ele fecha a parte inferior do RB19 sem deixar espaço na parte traseira.RV Racing Press

“O Mercedes iria quebrar”

Da equipe dominante até 2021, mesmo que não tenha vencido o campeonato no final, apontam na mesma direção: “Eles são 10 milímetros mais baixos que todos os outros. Se fôssemos tão baixos, a parte inferior da carroceria quebraria ”, disse uma fonte anônima da Mercedes à publicação alemã ‘Auto Motor und Sport’.

Mas esse não é o único ponto forte do RB19, porque o CEO da Mercedes Este é o Wolff disse à mídia no Bahrein: “Eles freiam mais tarde, aceleram muito mais cedo e ganham uma quantidade incrível de tempo com melhor tração. Se abordássemos as curvas dessa maneira, nem chegaríamos ao ápice”, diz ele sobre a habilidade da Red Bull para girar muito mais rápido do que seu novo W14.

Mercedes se recupera

Lewis hamilton fala sobre os pontos negativos de seu novo monolugar, que diz ter “uma montanha para escalar”. Para o heptacampeão, o rebote, ou ‘porpoising’, “foi nosso problema no ano passado e um pouco neste ano também. A maior parte do rebote já passou. Às vezes ainda está lá, mas na maioria das vezes não. aparecem mais, o que torna as coisas muito melhores. Mas agora temos algum ritmo para acelerar em linha reta. Temos algumas coisas em que precisamos trabalhar, ainda não está perfeito e ainda não conseguimos igualar os Red Bulls ou os Ferraris no momento”, revela hamilton.

“Quem sabe onde estaremos neste fim de semana, vamos apenas tentar nos manter positivos”, disse. hamilton é encorajado, apesar do que não parece ser um começo ideal para seu novo carro.