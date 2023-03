O novo modelo do PGA Tour teria impedido as deserções?

A Volta da PGA vai premiar as maiores estrelas com até 11 torneios que têm campos pequenos, muito dinheiro e sem cortes.

Isso deve soar familiar.

E não há como negar que isso não aconteceria sem a ameaça e a interrupção do LIV Golf, financiado pela Arábia Saudita.

Mas levanta uma questão que pode esclarecer as diferenças entre os circuitos rivais. Se isso estivesse em vigor há dois anos, quantos dos 36 jogadores do PGA Tour que desertaram para VIDA Golfe teria ficado?

“Zero a cinco”, Jordan Spieth disse ao oferecer o seu melhor, que é tudo o que qualquer um pode fazer. “Ainda não é dinheiro garantido, ou esse nível de dinheiro garantido.”

Essa continua sendo uma das diferenças nos dois modelos.

O PGA Tour colocou o prêmio em $ 20 milhões para seus grandes eventos, assim como o LIV Golf, exceto com campos maiores e mais rostos novos. LIV está travado com os mesmos 48 jogadores e o ocasional suplente. Mas sem corte, o dinheiro está efetivamente garantido em ambos os circuitos.

Não deve ser esquecido, no entanto, é que os jogadores LIV gostam Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Cameron Smith e Bryson DeChambeau – todos os quais ganharam majors nos últimos cinco anos – receberam um bônus de assinatura do que foi relatado como cerca de US $ 150 milhões.

Isso era mais atraente do que uma chance de jogar pelos Iron Heads ou pelos Hy Flyers.

Spieth ainda se lembra de estar em um jantar Rolex durante o US Open no ano passado, quando Koepka fazia parte de um grupo que estava circulando os vagões para o PGA Tour. E então, uma semana depois, Koepka assinou pelo dinheiro saudita e foi embora.

“A saída mais fácil” é como Rory McIlroy descreveu jogadores partindo para o LIV quando seus primeiros anos ainda estavam por vir.

O novo modelo do PGA Tour efetivamente cria dois circuitos, mas os jogadores – não importa sua classificação mundial ou o que fizeram ultimamente – ainda precisam se apresentar.

Os melhores jogadores têm vagas garantidas no LIV por vários anos, independentemente de como jogam. Esse aspecto – mais do que a falta de um corte de 36 buracos ou eventos de 54 buracos – é o que levou a sugestões de que a liga financiada pela Arábia Saudita seria apenas uma exibição.

O comissário do PGA Tour, Jay Monahan, e seu antecessor, Tim Finchem, compartilham mais do que a herança irlandesa. Ambos tiveram ideias de Greg Norman, tendo este último criado o Campeonato Mundial de Golfe que era semelhante – mas não idêntico – ao plano fracassado do Shark de um World Golf Tour em meados da década de 1990.

O PGA Tour roubou uma página do manual do LIV por não ter um corte, garantindo efetivamente aos patrocinadores e à televisão que todos os melhores jogadores jogarão quatro rodadas nos oito eventos designados, junto com os três eventos do playoff da FedEx Cup.

Ele efetivamente cria um sistema de dois níveis. Então, novamente, tem sido assim durante os 25 anos em que os WGCs existem. Agora, eles desaparecerão depois deste ano.

A maior crítica ao PGA Tour é acabar com o corte, independentemente de seu histórico de eventos sem corte. Cinco anos atrás, a programação do PGA Tour tinha nove eventos sem cortes, embora nem todos se sentissem compelidos a jogá-los (três foram na Ásia no outono).

Tiger Woods, que tem 26 vitórias sem cortes entre suas 82 vitórias no PGA Tour, estava entre aqueles que se sentiam fortemente sobre um corte, talvez porque raramente se preocupasse com os fins de semana de folga. Woods falhou sete vezes em seus primeiros 13 anos em turnê.

O que a turnê acertou, no entanto, foi fornecer um caminho suficiente para aqueles que não estão no nível de elite ou estão tentando ganhar o caminho de volta. Dez vagas serão concedidas aos principais jogadores da classificação atual da FedEx Cup, algumas delas de pontos acumulados no outono. Outras cinco vagas viriam de pontos conquistados em torneios daquele ano.

“Desde que você tenha um tee time, um bom golfe cuida de tudo”, disse JT Poston em janeiro, quando o sistema estava sendo desenvolvido.

O desempenho ainda importa

Jon Rahm, Si Woo Kim e Nico Echavarria já ganhou este ano. A única coisa que eles têm em comum é que todos começam do zero quando chegam a Kapalua em janeiro.

É difícil argumentar sobre como esses eventos designados estão funcionando com o poder estelar que continua aparecendo no final. Scottie Scheffler venceu em Phoenix. Rahm venceu na Riviera. Bay Hill foi o exemplo mais recente em vários níveis.

O empate a cinco pela liderança na hora final contou com Scheffler, Spieth e McIlroy. Que o vencedor foi Kurt Kitayama também foi revelador.

Apenas 18 meses atrás, Kitayama estava nas finais do Korn Ferry Tour apenas para obter um cartão do PGA Tour. Então, ele terminou em terceiro no Honda Classic. Ele foi vice-campeão para Rahm no México. Ele entrou no Aberto da Escócia e foi vice-campeão novamente. Ele terminou em 40º na FedEx Cup.

Isso teria sido suficiente para colocá-lo em um torneio como Bay Hill sob o novo sistema que começa em 2024.

Com certeza haverá outros como ele.

Caso contrário, há sempre o vôo B, que não parece tão ruim quando a bolsa é de $ 8,1 milhões (Valspar Championship) ou $ 8,9 milhões (Valero Texas Open). Igualmente atraente é não ter que enfrentar a lista usual de estrelas para lucrar.

O veredicto não virá até o próximo ano, quando isso acontecer. Spieth está entre aqueles que temem que jogadores que não se qualifiquem para os eventos de elite possam ser tentados a ingressar no LIV. Portanto, esta pode não ser a última das deserções.

Isso remeteria à questão levantada logo no início desta fratura no golfe, se os jogadores são motivados mais pelo dinheiro ou pela competição.