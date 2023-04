O novo Usain Bolt: o atleta de 19 anos que parou o relógio em 9h99

Bouwahjgie Nkrumie fez história marcando 9,99 (+0,3) e quebrando o recorde nacional júnior na corrida de 100 metros nos campeonatos de meninos e meninas da Inter-Secondary Schools Sports Association, realizados em Kingston.

O atleta jamaicano de 19 anos se tornou o terceiro júnior mundial a ficar abaixo de 10 segundos após Letsile Tebogo (9,91) e Trayvon Bromell (9,97). Até agora, ele é o único homem a ficar abaixo de 10 segundos nesta temporada.

Muitos já marcaram Nkrumie como o novo Usain Bolt. Deve-se notar que Parafuso detém o recorde mundial nos 100 metros com o tempo de 9s58.

“Não consigo explicar a sensação agora” Nkrumie disse após a corrida.

“Posso dizer que não foi fácil de fazer. Só vai melhorar a partir daqui.

“Senti-me bem ao longo das voltas, mas novamente não fiquei satisfeito com a execução na final.

“Foi isso que me afetou no ano passado, mas prometo que vou me recompor na hora certa.

“A jornada foi difícil, para ser honesto. Mas, como eu disse, estou feliz por conseguir este tempo e só vai melhorar a partir daqui.”