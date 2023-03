O novo visual do LA Lakers significa negócios: vitória contra Oklahoma sem LeBron ou Davis para se aproximar dos playoffs

Boutro Lebron James e Anthony Davis ficou de fora devido a lesões, mas o Los Angeles Lakers conseguiu uma vitória declarada por 123-117 sobre o trovão da cidade de oklahoma na quarta-feira.

O Lakers reforçou seu elenco na tentativa de formar um time competitivo que pudesse chegar aos playoffs nesta temporada.

Embora eles possam não ser tão fortes quando jogam sem suas duas estrelas, eles conseguiram superar Cidade de Oklahomaque também disputam uma vaga nos playoffs.

Denis Schroderque somou 26 pontos, deu o ritmo para o Lakers com dois grandes cestos, uma assistência e outro de médio alcance para levar a sua equipa à vitória.

Josh Giddey somou 22 pontos com 11 assistências e nove rebotes, mas não conseguiu evitar trovão da cidade de oklahoma em sua tentativa de despachar seus oponentes.

“Precisávamos dessa vitória e sabíamos que ela chegaria”, Austin Reaves disse.

“Foi muito importante para nós chegarmos aqui e conseguir uma vitória.”

Qual é a situação dos playoffs do LA Lakers?

O Lakers estão uma vitória atrás do New Orleans Pelicans e Utah Jazzque atualmente ocupam as últimas vagas de play-in.

Eles também estão apenas duas vitórias atrás do sétimo colocado Dallas Mavericksenquanto o quinto colocado Golden State Warriors e sexto colocado Los Angeles Clippers estão a apenas duas e três vitórias de distância, respectivamente.

LeBronA equipe de ‘s possui a nona melhor defesa do campeonato e a quarta melhor da Conferência Oeste nos últimos cinco jogos. No mesmo período, eles registraram o quinto melhor Net Rating da NBA.

Existem razões para Lakers acreditar e o horário deles também ajuda, pois eles vão enfrentar New Orleans Pelicans, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Orlando Magic, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder e búfalos de Chicago nos próximos sete jogos.