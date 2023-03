O PGA Tour terá oito torneios exclusivos em 2024 com menos jogadores e mais prêmios em dinheiro

Tele Circuito PGA está se movendo em direção a uma programação de elite em 2024 com 16 eventos designados – metade deles com não mais de 80 jogadores e sem cortes – junto com uma chance para os jogadores de fora jogarem seu caminho.

Ainda a ser finalizado estão quais eventos receberão o prêmio de $ 20 milhões e detalhes de como os jogadores podem ganhar uma vaga no campo.

Os jogadores foram informados das mudanças em um memorando quarta-feira de Comissário do PGA Tour Jay Monahan no qual ele escreveu: “Não tenho dúvidas de que tomamos decisões que irão transformar e definir o futuro.”

A Associated Press obteve uma cópia do memorando, que também indicava que o pool de bônus do Player Impact Program será reduzido pela metade para $ 50 milhões para 10 jogadores (em vez de 20 jogadores), com os outros $ 50 milhões indo para pools de bônus para a Copa FedEx. e o Top 10 do Comcast Business Tour para os principais jogadores da temporada regular.

A parte que provavelmente causará a maior divisão entre os jogadores é a política de não corte para os eventos designados (exceto para os quatro majors e o The Players Championship). Uma crítica ao LIV Golf, financiado pela Arábia Saudita, é que seus eventos de 54 buracos não têm um corte.

Oito dos 16 eventos designados – as exceções são os majors, The Players e três eventos de playoffs da FedEx Cup – têm a garantia de ter os melhores jogadores durante toda a semana.

Monahan disse no início do ano em Kapalua que achava que um corte “é um elemento importante para esta turnê” e sentiu que era “uma consideração absolutamente importante”.

Rory McIlroy, a principal voz nas reuniões de jogadores voltadas para remodelar o futuro do PGA Tour, disse que o precedente foi estabelecido para eventos sem cortes, como o antigo Campeonato Mundial de Golfe e eventos como a CJ Cup e o Zozo Championship.

“A única razão pela qual os eventos sem corte são importantes é porque o LIV apareceu”, disse McIlroy. “Portanto, há precedentes para eventos sem corte. Talvez haja mais alguns deles? Talvez. … Você pede à Mastercard ou a quem quer que pague $ 20 milhões por um evento de golfe, eles querem ver as estrelas no fim de semana, eles querem uma garantia de que as estrelas estão lá.

“Então, se é isso que precisa acontecer, então é isso que acontece.”

Ian Poulter imediatamente foi ao Twitter com uma citação de George Bernard Shaw: “A imitação não é apenas a forma mais sincera de lisonja – é a forma mais sincera de aprendizado”.

“Acho que, em geral, se uma empresa ou um produto não tem concorrência, o incentivo para inovar é baixo”, disse Patrick Cantlay, que atua no conselho do PGA Tour. “Portanto, agora com a concorrência, todos querem olhar para dentro para ver como podem melhorar seu produto, como podem fazer as coisas melhor. Acho que a turnê fez isso.”

Os eventos de elite incluiriam os 50 melhores da FedEx Cup no ano anterior, 10 jogadores com melhor desempenho no outono no início de 2024, cinco jogadores líderes em pontos de torneios padrão, jogadores que venceram eventos do PGA Tour naquele ano e quatro isenções do patrocinador. Eles também levarão qualquer pessoa entre os 30 melhores do mundo, se ainda não for elegível.

Monahan também disse que os eventos elevados seriam distribuídos para evitar situações como o Honda Classic, que teve dois eventos elevados antes e depois do torneio. A Honda teve apenas três jogadores entre os 25 melhores do mundo.

A turnê está promovendo a ideia de que ter campos menores para eventos de elite – não mais do que 80, em comparação com 120 jogadores em Bay Hill e duas semanas atrás em Riviera – fortaleceria os torneios que não têm bolsas de $ 20 milhões porque esses jogadores precisaria de um lugar para competir.

“Se tornássemos esses campos muito grandes nesses eventos designados, isso arruinaria os eventos não designados que são básicos do PGA Tour”, disse Max Homa, que faz parte do Conselho Consultivo do Jogador que aconselhou sobre as mudanças. “Ninguém jogaria na metade deles porque não caberia mais na sua agenda de forma alguma.”

Um aspecto que o tour está promovendo é que, por não ter eventos de $ 20 milhões no final da temporada, mais jogadores jogarão torneios para garantir que fiquem entre os 70 primeiros para se qualificar para a pós-temporada e, em seguida, entre os 50 melhores para garantir sua classificação. em todos os grandes eventos do ano seguinte.

Monahan agendou uma reunião com os jogadores na próxima terça-feira no The Players Championship para discutir quaisquer mudanças. Por enquanto, tem cara de tour dividido entre os melhores jogadores e todos os demais.

No The Players Championship do ano passado, Monahan disse corajosamente que o PGA Tour estava em alta e não estava disposto a ser distraído por rumores de uma liga rival.

O LIV Golf começou três meses depois com jogadores como Dustin Johnson e Phil Mickelson, e outros grandes campeões dos últimos cinco anos logo o seguiram.

“Parece que o surgimento do LIV nos forçou como jogadores e executivos do PGA Tour a apenas olhar para o produto deles”, disse Homa. “Eles (LIV) conseguiram fazer algo do zero, o que é muito mais fácil do que construirmos algo que existe há tanto tempo e que está sobre os ombros de alguém como Arnold Palmer, que construiu muito do que fazemos hoje. “