Tele Philadelphia Eagles e zagueiro Marcus Mariota concordaram com um contrato de um ano e 5 milhões de dólares, disse uma pessoa com conhecimento do negócio à Associated Press na sexta-feira.

A pessoa, falando sob condição de anonimato porque a equipe não anunciou o acordo, disse mariotaO contrato da empresa vale até 8 milhões de dólares, incluindo incentivos.

mariotaque foi lançado por Atlanta mês passado, será o backup para Jalen dói em Filadélfia.

Antigo águias treinador Chip Kelly treinado mariota em Oregon e o cobiçou no draft de 2015, mas não conseguiu negociar para obtê-lo. mariota foi o número dois para Tennessee.

mariota completou 61,3 por cento de seus passes na última temporada para 2.219 jardas, 15 touchdowns e nove interceptações em 13 partidas para o falcões. Ele também teve o recorde de sua carreira de 438 jardas corridas e quatro touchdowns.

mariota é 34-40 como titular com o falcões e titãs. Ele jogou moderadamente atrás de Derek Carr em duas temporadas como reserva do invasores em 2020/21.

mariota substitui Gardner Minshewque fez um acordo com o Indianapolis Colts.