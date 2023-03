O pior cenário para Ja Morant: banimento de 50 jogos

Aembora a versão oficial fale em “um tempo longe da equipe para receber a ajuda que precisa”, na realidade Eu moro foi oficialmente sancionado por sua equipe. Do jeito que as coisas estão, isso significa dois jogos fora, mas isso pode ser estendido enquanto a investigação dos fatos continua.

A verdade é que o Memphis Grizzlies estão cientes de que seu homem estelar pode estar enfrentando uma punição muito maior do que a que eles aplicaram até agora. Depois que Morant postou um vídeo no Instagram carregando uma arma em uma boateas consequências potenciais têm sido muito discutidas.

De fato, dois especialistas da NBA, Chris Haynes e Marc Stein, da TNT, revelaram em um podcast recente que tanto a NBA quanto a polícia estão investigando alguns aspectos que podem levar a uma suspensão muito mais severa para Eu moro.

De quem era a arma?

Ambos os repórteres dizem que a investigação gira em torno de saber se o jogador foi quem trouxe a arma para dentro do clube do Colorado e, o que seria pior, se ele a transportou no avião do time.

Nesse caso, de acordo com Haynes e Stein, Morant estaria violando diretamente as regras do contrato do jogador da NBA, e essa transgressão poderia custar-lhe uma suspensão automática de 50 jogos. O que a investigação está claramente tentando esclarecer é a proveniência da arma que Morant carregava no vídeo.

Em outras palavras, o Grizzlies, na pior das hipóteses, não perderia Morant apenas pelo resto da temporada e os Playoffs, mas até mesmo no início da próxima temporada.

Caindo em desgraça com a lei

Potencialmente ainda mais preocupante para o jogador do que uma longa suspensão da NBA é o fato de que a polícia está investigando o assunto. É legal portar uma arma no Colorado, mas com algumas exceções, incluindo porte sob a influência de álcool.