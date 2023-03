O preço que Walker terá que pagar por sua suposta ‘exposição indecente’: seu salário de 170.000 euros e uma mensagem de sua esposa

CA polícia de Heshire teria iniciado investigações sobre o incidente envolvendo Cidade de Manchester defensor Kyle Walkerque supostamente abaixou as calças para piscar no bar Vodka Revs em Wilmslow.

O zagueiro do Sky Blues foi flagrado beijando uma mulher que não é sua esposa, Annie Kilner. O The Sun relata que policiais confiscaram as polêmicas imagens gravadas por câmeras de segurança que, depois de vazadas, causaram um grande escândalo na Premier League.

andador poderia enfrentar acusações de ‘exposição indecente’, um crime que acarreta uma pena máxima de até dois anos de prisão.

Manchester City cancela reunião para renovação de contrato

Atualmente ganhando quase 170.000 euros por semana, andador viu sua reunião para discutir uma possível extensão de contrato com o Sky Blues cancelada.

“Sua reação o resume perfeitamente”, disse uma fonte ao The Sun.

“Ele parece não estar preocupado com o constrangimento que isso causou à sua família, ao clube e aos torcedores. O que realmente o preocupa é se isso prejudicará suas chances de uma extensão de contrato.

“Esse é o problema. Isso demonstra um completo desprezo pelo que ele fez e pelas regras que o resto de nós deve cumprir.”

A mensagem de Annie Kilner após o escândalo

Enquanto isso, a famosa modelo publicou uma mensagem enigmática depois que o polêmico vídeo vazou.

“Acho importante lembrar que não importa o quão bom você seja para as pessoas, isso não as tornará boas para você”, escreveu ela nas redes sociais.

Uma fonte próxima a Annie, que já perdoou andador por algumas traições, explicou que a modelo “está apavorada com uma investigação policial e se isso acontecesse ela certamente sentiria que deveria expulsá-lo. No momento isso não aconteceu”.