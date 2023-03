O primeiro jogo da Black Friday da NFL será transmitido gratuitamente no Prime Video

Gótimas notícias para os fãs de futebol na próxima temporada, pois vídeo principal anunciaram que estarão transmitindo o primeiro NFLSexta-feira preta jogo em 24 de novembro de graça. Este é um ótimo presente de Natal antecipado para todos os entusiastas do futebol, pois marca a primeira vez que a liga agenda um jogo para o dia seguinte ao Dia de Ação de Graças.

As equipes para o jogo das 15h do Leste serão anunciadas posteriormente. Vice-presidente do Prime Video, Jay Marine disse: “É um dia tão incomum porque muitas pessoas estão de folga do trabalho. Portanto, é realmente uma oportunidade única de expor todos os fãs à nossa transmissão.”

Este jogo adicional dá ao Prime Video um total de 16 jogos da temporada regular para a temporada de 2023, que irá ao ar das semanas 2 a 17, bem como uma exibição de pré-temporada.

O jogo não estará no paywall

Embora vídeo principal já colocou alguns de seus conteúdos esportivos na frente do acesso pago para seus clientes internacionais, esta é a primeira vez que oferece gratuitamente a todos os fãs. No ano passado, a plataforma co-deteve os direitos do Aberto da França torneio de tênis na França e permitiu a todos naquele país o acesso às quartas de final entre Rafael Nadal e Novak Djokovic.

A última temporada marcou o primeiro ano em que o Prime Video foi a operadora exclusiva de “Futebol de quinta à noite.” De acordo com Nielsen Segundo números, o pacote de 15 jogos no Prime Video teve uma média de 9,58 milhões de espectadores, enquanto a medição de audiência primária da Amazon mostrou uma média de 11,3 milhões. Foi a primeira vez que a Nielsen rastreou e incluiu avaliações de um serviço de streaming.

“Thursday Night Football” foi o programa mais assistido 13 das 15 vezes, mesmo com os jogos disponíveis apenas em streaming. Al Michaels, Kirk Herbstreit e Kaylee Hartung espera-se que retorne como equipe de transmissão dos jogos do Prime Video. Haverá um novo produtor de jogos depois Fred Gaudelli aposentado no final da temporada passada.

Com sete importantes janelas de transmissão para colocar jogos, provavelmente não haverá times em seu adeus na semana de Ação de Graças. Então, marque na sua agenda e prepare-se para assistir o jogo da Black Friday de graça no Prime Video.