O primeiro-ministro Modi se encontra com o CEO da Nokia, Pekka Lundmark, e discute a infraestrutura digital de última geração

O primeiro-ministro Narendra Modi discutiu a infraestrutura digital de próxima geração em uma “reunião frutífera” com o presidente e CEO da Nokia, Pekka Lundmark. O primeiro-ministro confirmou o desenvolvimento em um tweet.

O primeiro-ministro Modi twittou: “Uma reunião frutífera com o Sr. Pekka Lundmark, na qual discutimos aspectos relacionados à tecnologia e aproveitá-la para o bem-estar da sociedade. Também discutimos os avanços da Índia na construção de infraestrutura digital de próxima geração.”

Um encontro proveitoso com o Sr. @PekkaLundmark em que discutimos aspectos relacionados à tecnologia e aproveitá-la para o bem-estar da sociedade. Também discutimos os avanços da Índia na construção de infraestrutura digital de próxima geração. https://t.co/oFsEUMib0v Narendra Modi (@narendramodi) 13 de março de 2023

O presidente e CEO da Nokia disse que os dois conversaram longamente sobre como a Nokia pode contribuir para a jornada 5G da Índia e sua próxima fase de transformação digital. Ele acrescentou que eles também discutiram as possíveis contribuições da Nokia nas ambições 6G da Índia.

Pekka Lundmark twittou: “É um privilégio encontrar-se com o primeiro-ministro Modi e discutir como a Nokia está contribuindo para a jornada 5G da Índia e a próxima fase da transformação digital e também como pretendemos apoiar as ambições 6G da Índia”.

O diretor de estratégia e tecnologia da Nokia, Nishant Batra, disse que a Nokia acredita muito no progresso do 5G na Índia. Ele também disse que a produção da empresa agora está sendo orientada para a Índia. Ele foi citado como tendo dito pela agência de notícias PTI: “A Índia está emergindo como uma grande oportunidade digital desta década. Desde a infraestrutura que é 5G, até a aplicação para toda a pilha de tecnologia.”

Durante o trimestre de dezembro de 2022, a Índia foi o segundo mercado mais recente para a Nokia devido ao rápido lançamento do 5G. Batra afirmou ainda que a Nokia estará muito ocupada no mercado indiano por pelo menos 2,5 a 4 anos se o lançamento do 5G no país continuar no mesmo ritmo.

Não apenas a Nokia, o cofundador da Microsoft, Bill Gates, também apreciou a rede digital da Índia e afirmou que o país será o ‘mercado 5G mais barato no futuro’. Ele também disse que a Índia tem uma porcentagem muito alta de usuários de smartphones, acrescentando que o país abriu transações em telefones comuns.

Gates disse em uma sessão realizada sob a presidência indiana do G20: “A conectividade tem sido muito boa, é muito confiável, é a mais barata do mundo. E a mesma coisa vai acontecer no 5G. Não há dúvida de que este será o mercado 5G mais barato.”

