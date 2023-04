O primeiro-ministro Russell Westbrook está de volta, chama Dillon Brooks de ‘lixo’ e diz para ele ‘ir para casa’

Ptempo Russel Westbrook está de volta. O armador do LA Clippers teve uma noite no Clippers Vitória por 141 a 132 sobre o Grizzlies. O ex-Laker estava a 5/5 da linha de 3 pontos, marcando 36 pontos, o melhor da temporada, e distribuindo 10 assistências. A noite de quinta-feira também foi a história de origem da maior rivalidade da NBA:Russel Westbrook contra Dillon Brooks.

O Clippers o guarda e o atacante do Grizzlies se enfrentaram a noite toda. Com, a certa altura, Westbrook claramente gritando com o “lixo” de Brooks, três vezes. No final do jogo, um Westbrook empolgado também disse ao Cinza estrela para “ir para casa”, já que os árbitros garantiram que ambos mantivessem distância.

A rivalidade entre Westbrook e Brooks continuará na sexta-feira

Os dois jogadores precisam manter a calma, pois voltam a se enfrentar na noite de sexta-feira. A repetição do confronto em FedExForum terá fãs na ponta de seus assentos para ver o que acontece. O Grizzlies já garantiu sua divisão e uma vaga nos playoffs, mas o Clippers, em 41 a 36, ​​precisa seguir vencendo nesta reta final.

Depois do jogo, russo disse aos repórteres que eles são a chave para seu melhor desempenho na temporada: “Minha mentalidade nunca muda. Minha função pode mudar, mas minha mentalidade não.” O armador do Clippers terminou as últimas temporadas com uma nota forte: “É essa época do ano e vou deixar as pessoas saberem” Russel Westbrook disse enfaticamente.