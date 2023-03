O príncipe Harry e Meghan estão recusando comparecimento à coroação do rei Charles?

Príncipe Harry e Meghan Markle foram oficialmente convidados a participar Rei Carlos‘s coroação, mas o casal se recusou a confirmar se eles vão participar do evento histórico.

Um porta-voz do casal disse que eles receberam uma correspondência por e-mail do escritório de Sua Majestade sobre a coroação, e sua decisão sobre a participação não será divulgada neste momento.

Além disso, o Duque e Duquesa de Sussex foram convidados a desocupar sua casa no Reino Unido Chalé Frogmore por Rei Carlos. O casal confirmou que foi solicitado a devolver as chaves e terá até o outono para retirar seus pertences do local. Residência Windsor.

Há especulações de que o despejo pode levar o casal a recusar o convite da coroação. Tensões permanecem altas entre Príncipe Harry e sua família, com relatos sugerindo que ele não está em contato com seu irmão.

Embora se diga que o rei deseja reconciliar-se com seu filho mais novo, Príncipe William é supostamente mais cético e não quer atormentar para comparecer à coroação depois de ter sido repetidamente alvo das memórias de Harry, Poupar.

O conflito de aniversário de Archie e a baixa popularidade deixam Harry e Meghan indecisos sobre a coroação do rei Charles

A popularidade do casal foi atingida e eles foram alvo do ridículo público. Uma pesquisa recente da Newsweek mostrou que seu índice de aprovação caiu para novas profundidades na América.

Além disso, a data da coroação colide com Quarto aniversário de Archiee se Harry e Meghan decidirem comparecer, não poderão comemorar o dia com o filho.

Além disso, as preocupações de segurança também podem desempenhar um fator, já que o príncipe Harry pediu repetidamente por armas proteção policial sempre que ele e sua família retornam à Grã-Bretanha e iniciam uma ação legal contra o Escritório em casa por sua recusa em conceder isso.

Acredita-se que o caso pode ir antes do Tribunal Superior no início de abril, mas não se sabe se uma decisão pode ser tomada antes a coroação do rei Carlos III sobre Maio 6. Portanto, Harry pode decidir não ir se o assunto não tiver sido decidido até então.

O convite da coroação parece ter sido enviado a Harry pelo Palácio por meio de canais formais, com um assessor convidando-os por e-mail. A abordagem impessoal sugere que as relações entre Harry e o rei ainda são ruins, e o duque de Sussex pode se sentir ofendido por não ter sido informado diretamente por seu pai.