O príncipe Harry e Meghan Markle podem fazer as pazes com a realeza ao comparecer à coroação?

As nos preparamos para ouvir Meghan Markle e Príncipe Harry provavelmente sendo assado no Prêmios da Academiatambém estamos nos perguntando sobre a presença deles na coroação. Rei Carlos III será coroado como o governante legítimo de Inglaterra e Comunidade Britânica em maio, será um evento que o mundo inteiro poderá vivenciar. Mas de alguma forma, esse drama com Príncipe Harry e Meghan Markle é o que as pessoas estão investindo. Se esses dois forem convidados e comparecerem às comemorações, o mundo inteiro estará assistindo e esperando para ver se algo importante acontece. O ‘Poupar‘ memórias que rapidamente se tornaram um best-seller foi a gota d’água para as pessoas que simpatizam com a realeza.

Confirmado: o príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados para a coroação do rei Charles

Muitos estão instando o príncipe Harry a não comparecer ao evento e o rei Charles III a rescindir o convite para seu próprio filho. Mas a realidade é que não temos ideia do que o rei Carlos III decidirá com menos de dois meses para o evento. Meghan e Harry já receberam um sinal de que não são bem-vindos em Londres depois que o rei os expulsou de casa, o que deve ser mais do que suficiente para eles não irem à coroação. Mas há outra razão pela qual eles podem comparecer ao evento, tem tudo a ver com a reconstrução das pontes destruídas entre eles e o resto da realeza.

Meghan e Harry podem deixar o drama familiar de lado?

Eles já foram convidados para a cerimônia na semana passada, será interessante ver se Meghan Markle e o príncipe Harry entenderão que será o grande dia do rei Charles III. Colocar o drama familiar de volta na conversa, se eles comparecerem, pode ser considerado um novo ataque. Se o príncipe Harry trouxer tudo isso à tona se decidir comparecer à coroação, seria pela urgência de consertar seu relacionamento com o pai e o irmão. Embora mostrar respeito pela coroa deixando isso de lado também possa ser considerado um sinal de respeito do príncipe Harry. Meghan, seus filhos e o príncipe já foram convidados para a coroação. Ainda estamos ansiosos para ver se eles decidem comparecer.