O príncipe Harry e Meghan Markle terão um lugar de destaque na coroação do rei Charles, por fonte

Ta próxima coroação de Rei Carlos no dia 6 de maio vem gerando muito burburinho e especulação na mídia, principalmente em relação ao potencial comparecimento de Príncipe Harry e Meghan Markle. Embora não tenha sido oficialmente confirmado se o Duque e Duquesa de Sussex estará presente, amigos do monarca sugeriram que o casal receberá “assentos de destaque” caso compareça.

Apesar da recente turbulência entre os Sussex e os Família real, Rei Carlos sempre afirmou que ama seus dois filhos e quer que ambos estejam presentes em sua coroação

Confirmado: o príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados para a coroação do rei Charles

Segundo um amigo do rei, “nada do que acontecer entre agora e depois fará diferença na distribuição dos assentos”, indicando que o casal terá um lugar de destaque se comparecer ao evento.

No entanto, outro amigo do rei garantiu ao público que o assento proeminente do casal não seria para fins de relações públicas, mas sim um reflexo de Rei Carlos‘ desejo de fazer a coisa certa por seu filho e nora. Diz-se que o rei tem um forte senso de tradição, e acredita-se que atormentar devem sentar-se na primeira fila de acordo com o protocolo.

Será fatal se eles não comparecerem ao evento

especialista em relações públicas e O executivo-chefe da Go Up, Edward Coram-James alertou que o não comparecimento de Harry e Meghan à coroação seria um “golpe fatal e irreversível” em seu relacionamento com o Família real.

Ele acredita que um não comparecimento pode prolongar o conflito entre o Sussex e a Família Real e dar mais atenção às denúncias que o casal tem feito contra a instituição.

Vale ressaltar que enquanto o Família real está esperançoso de que a presença do casal ajude a sanar a rixa, ainda há incerteza em torno da situação.

falando em Andrew Goldpodcasts de “No Limite”, jornalista Vanessa Grigoriadis afirmou que um colega escritor que passou um dia com Meghan disse sobre a duquesa: “Essa pessoa simplesmente não está no nível.” Grigoriadis também descreveu Meghan como uma “lutadora” que queria ser um “nome familiar” e superar a vida de “conto de cachorro peludo” de sua família.