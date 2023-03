O próximo passo de Elon Musk? Construindo sua própria cidade e tornando-se proprietário de funcionários da Tesla e da SpaceX

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, está planejando construir uma cidade empresarial para trabalhadores perto de Austin, Texas, chamada Snailbrook. A cidade proposta incluiria 110 casas localizadas perto das instalações da Boring e da SpaceX no condado de Bastrop.

Os funcionários seriam convidados a solicitar moradia, com aluguéis a partir de US$ 800 por mês para uma casa de dois ou três quartos. A cidade também contaria com uma escola Montessori para até 15 alunos, de acordo com um relatório do WSJ.

O nome proposto para a cidade, Snailbrook, é uma referência ao mascote da The Boring Company. O nome surgiu depois que Elon Musk desafiou seus funcionários a construir máquinas chatas que se movem “mais rápido que um caracol” quando ele iniciou o empreendimento de escavação de túneis.

As empresas e/ou executivos de Musk compraram pelo menos 3.500 acres de terra na área de Austin nos últimos anos, e Snailbrook é apenas um dos vários projetos em andamento.

No entanto, alguns residentes locais levantaram preocupações sobre o potencial impacto ambiental dos projetos, incluindo os planos da Boring de descarregar até 5,30,000 litros de águas residuais industriais no Rio Colorado.

Apesar dos possíveis problemas, Snailbrook poderia oferecer uma opção de moradia mais acessível para funcionários que trabalham nas várias empresas de Musk. Enquanto o aluguel médio na vizinha Bastrop é de cerca de US$ 2.200 por mês, os trabalhadores que moram em Snailbrook pagariam taxas abaixo do mercado. No entanto, a cidade também deixaria os trabalhadores em dívida com Musk, pois estariam pagando o aluguel e potencialmente sujeitos às regras do município.

Os executivos teriam discutido convidar trabalhadores de outras empresas de Musk, como a Texas Gigafactory da Tesla, para se candidatarem também à habitação em Snailbrook. Resta saber se a cidade se concretizará, mas a proposta é apenas um exemplo dos planos ambiciosos de Musk para suas empresas e seus funcionários.

