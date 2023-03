O que aconteceu em Matamoros? Dois dos quatro americanos sequestrados mortos

Tnotícias ragicas emergiram de México como foi revelado que dois dos quatro Cidadãos americanos sequestrados violentamente na semana passada no estado de Tamaulipas, no norte, morreram.

Na madrugada desta terça-feira, 7 de março, durante a coletiva matinal do presidente Andrés Manuel López Obradoro governador de Tamaulipas, Américo Villarrealconfirmou a notícia.

“Já foi confirmado integralmente pela Procuradoria-Geral da República [General de Justicia]. Dos quatro, dois estão mortos, um está ferido e o outro está vivo”, disse o Villareal.

“Lamentamos muito que isso esteja acontecendo em nosso país e enviamos nossas condolências às famílias das vítimas, seus amigos, ao povo dos Estados Unidos e ao governo”.

Por sua parte, o Procurador Geral de Tamaulipas, Irving Barrios, disse que a investigação vai continuar. Enquanto isso, alguns relatos da imprensa local indicaram que as autoridades detiveram um suspeito.

A mãe de um dos sequestrados afirmou que eles viajaram para uma cirurgia

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, confirmou que quatro pessoas de origem estadunidense foram sequestradas na sexta-feira, 3 de março, nas ruas do estado de Tamaulipas. Os fatos ocorreram quando as vítimas viajavam de Brownsville, Texas, para Matamoros, em uma minivan branca com placa da Carolina do Norte e foram interceptadas por grupos criminosos.

Segundo reportagem da ABC News, uma das mães dos americanos sequestrados disse que o motivo da viagem foi para que uma das vítimas fosse submetida a um procedimento estético.

“Sim, sabemos pela mãe de uma dessas vítimas que eles viajaram ao México para que ela fosse submetida a uma cirurgia plástica, algo relativamente comum na zona fronteiriça”, informou a ABC.

Na segunda-feira, a Casa Branca garantiu que os Estados Unidos estão acompanhando de perto a investigação sobre a agressão e sequestro de quatro de seus cidadãos, que descreveu como “inaceitável”. Enquanto isso, durante uma coletiva de imprensa, o porta-voz do presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre também fez uma declaração.

“Estamos acompanhando de perto o ataque e sequestro de quatro cidadãos americanos em matamoros, México. Esses tipos de ataques são inaceitáveis. Nossos pensamentos estão com as famílias desses indivíduos e estamos prontos para fornecer toda a assistência consular apropriada”, disse Jean-Pierre em seu comunicado pré-preparado.

“A polícia dos EUA está em contato com a polícia mexicana. Os Departamentos de Estado e Segurança Interna também estão coordenando com as autoridades mexicanas. E continuaremos a coordenar com o México e pressioná-los a levar os responsáveis ​​à justiça.

“E, novamente, nossos corações com – estão com as famílias.”