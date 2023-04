O que é nota de corte e como ela é definida

De modo geral, todo processo seletivo conta com um número limitado de vagas, o qual é muito inferior em relação à quantidade de concorrentes inscritos. Sendo assim, todo ano é estabelecido um valor mínimo referente ao que é nota de corte, a fim de definir os critérios de aprovação.

Sendo assim, antes de começar a estudar, os participantes acabam utilizando esse parâmetro como referência para guiar seus objetivos e metas durante o seguimento dos conteúdos. Logo, a intenção é receber uma pontuação melhor que no ano anterior.

Confira mais sobre o que é nota de corte

Nesse cenário, na verdade, a única possibilidade que os concorrentes têm é de criar uma estimativa para o processo seletivo atual. Afinal, quando se entende o que é nota de corte, é consequentemente compreensível como ela se atualiza a toda seleção.

Logo, a cada nova prova aplicada pela banca organizadora cria-se um novo valor de referência, sendo este singular e geralmente próximo daquele relatado no concurso anterior.

Conceito e definição da nota de corte

De maneira sucinta, então, tem-se que a nota de corte é a nota mais baixa. Isto é, aquela obtida pelo último participante classificado, que se encontra dentro do número de vagas disponíveis naquele processo.

Por isso, ela representa o mínimo necessário para que qualquer pessoa obtenha a aprovação e possa ser admitida no cargo em questão.

Via de regra, o cálculo desse valor funciona como uma média entre os acertos, os quais podem ou não ter diferentes pesos dependendo da área de conhecimento. Além disso, o sistema de atribuição de pontos pode variar em cada seleção.

Exemplos esclarecedores

Neste contexto, o melhor modo de compreender completamente o que é nota de corte é se apropriar de exemplos práticos que permitam visualizar com mais detalhes como isso é estabelecido.

Com isso, é possível pensar em uma situação hipotética em que existe um concurso que dispõe de 30 vagas e o mesmo está contando com 1.500 pessoas inscritas, sendo que todas elas fizeram a avaliação teórica.

Nesse sentido, supondo que o trigésimo candidato obteve uma pontuação final de 80 pontos de 100, então, este será o valor da representação da nota de corte dessa seleção. Como dito, essa variável independe do cálculo propriamente dito.

Muitas das vezes, as provas aplicadas não são todas iguais, pois contemplam diferentes conteúdos de Conhecimentos Específicos para cada cargo que a instituição pública oferece. Logo, a referência de 80 pontos citada não seria única se houvesse mais de uma ocupação de áreas distintas.

Com isso, imaginando que as 30 vagas fossem distribuídas para 2 carreiras, sendo 13 para Oficial de Justiça e 17 para Auditor Fiscal, haveriam duas notas. Ou seja, uma é relativa ao décimo terceiro candidato e outra ao décimo sétimo.

Por isso, é importante se atentar aos pormenores dessas pontuações, para que esses diferenciais não gerem muita confusão. Afinal, essa é uma base crucial para guiar o estudo preparatório.

Critérios para atribuição de pontos

Além do mais, depois de entender o que é nota de corte, é fundamental ter consciência que o sistema avaliativo vai variar. Então, por consequência, vai influenciar no desempenho teórico. Assim, cada banca avaliadora vai contar com a sua autonomia para definir os critérios de cálculo.

Essa compreensão auxilia bastante na hora de responder às questões. Por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) utiliza um sistema chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI). Aliás, o qual leva em consideração a dificuldade da resolução para atribuir mais ou menos pontos para cada pergunta.

Desse modo, para alcançar a nota de corte, o concorrente deve se preocupar em encontrar a solução para os enunciados fáceis e médios, pois eles têm mais peso.

Curso preparatório

Por fim, é interessante reforçar a necessidade de um curso preparatório para que todos esses objetivos sejam contemplados. Uma vez que as instituições de ensino têm muito mais propriedade de conhecimento sobre o que é nota de corte e seu funcionamento em cada concurso.

Portanto, será possível acessar professores especializados, os quais costumam dar dicas bem relevantes para os alunos. Hoje em dia, não importa tanto se o ambiente será presencial ou online. Uma vez que os benefícios de cada um vão depender da metodologia do próprio estudante ao montar o cronograma de estudos.