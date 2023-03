O que é preciso saber para abrir uma loja de antiguidades?

Confira nosso guia detalhado sobre como montar uma loja de antiguidades no meio do mundo moderno. Aliás, os clássicos estão sempre na moda. Não importa o quanto as pessoas anseiam pelo melhor e mais recente. Pois, quando se trata de decoração de casa, as peças vintage sempre serão bem-vindas e adoradas por muitas pessoas. Por isso que hoje, nós vamos dar dicas para abrir sua loja de antiguidades.

Construir uma coleção de antiguidades pode ser um empreendimento lucrativo na era atual de roupas de inspiração retrô e design doméstico.

Assim, está se tornando cada vez mais comum as pessoas decorarem com itens vintage. Pois, para aqueles que não estão familiarizados com o termo, vintage refere-se à prática de usar uma antiguidade nos dias atuais. Quer dizer, em vez de uma réplica recém-feita com base em uma referência histórica ou época.

Para aqueles que não estão familiarizados com o campo, os antiquários vendem produtos vintage, como roupas, decoração e utensílios de cozinha. Isto é, quanto mais velhos forem, maior será o seu valor. Então, é possível encontrar itens da década de 1950, mas itens da década de 1980 e anteriores são muito mais comuns.

Existem três razões principais pelas quais uma loja de antiguidades pode ser um negócio lucrativo:

o valor das antiguidades aumenta com sua idade, escassez e condição;

o mercado é escasso, pois a demanda supera a oferta;

As pessoas que dizem que antiguidades não dão dinheiro estão se enganando. Você deve saber que as vendas são baixas em comparação com uma loja de roupas, mas altas, pois seus clientes têm gostos muito específicos.

Consumidores de uma loja de antiguidades

Os clientes em uma loja de antiguidades não são como aqueles que você encontraria em uma loja de departamentos. Na verdade, eles são menos propensos a fazer uma compra e mais focados em sua pesquisa, mas ainda assim compram lá regularmente.

Saiba que decoradores de interiores, designers de móveis e outras pessoas que apreciam genuinamente antiguidades constituirão a maior parte de sua clientela ao abrir um negócio de antiquário. Desse modo, os clientes em potencial estão procurando ativamente por lojas nesse nicho. Pois, gostam de apreciar itens vintage e mantê-los como parte da decoração do dia a dia.

Ao montar uma loja de antiguidades, os colecionadores particulares são outro público-alvo. Aqueles que frequentam esses negócios geralmente são colecionadores que procuram preencher as lacunas em suas coleções de vários itens, como moeda, selos postais, obras de arte ou até mesmo um lençol.

A maior parte dos clientes de um antiquário vem da indústria de design de interiores, que fatura 4 bilhões de reais anuais e tem altas projeções de crescimento. A saber, quase 10 lojas foram abertas na área recentemente, e é provável que mais outras se sigam.

Produtos a serem vendidos em uma loja de antiguidades

As mercadorias vendidas em um antiquário são, sem surpresa, bastante antigas. Se for velho, é melhor. Essa é a regra. Algumas pessoas constroem tal loja coletando valiosas heranças de várias gerações.

Por isso, alguns negócios começam por meio de uma prática chamada “garimpagem”, na qual o proprietário inicialmente compra mercadorias de atacadistas antes de revendê-las com lucro.

Ambos os métodos acima são aceitáveis ??para a compra de itens necessários para construir uma vitrine de antiguidades. No entanto, os compradores devem ter cautela devido à prevalência de falsificações no mercado.

Cuidados ao abrir uma loja de antiguidades

As pessoas do comércio de antiguidades frequentemente vendem réplicas de peças de época genuínas que são difíceis de distinguir das verdadeiras. Por isso, um bom conselho é entrar em contato com especialistas ou ser um historiador para saber a diferença entre uma peça autêntica e uma falsificação.

No caso de herança de família, certificado de autenticidade registrado nos órgãos competentes, incluindo laudos periciais de curadores e historiadores. Aliás, esta regra se aplica a obras de arte, livros, joias, papéis, roupas e itens decorativos.

Os itens mais procurados são os móveis antigos, principalmente os dos dois séculos anteriores, como mesas e cadeiras de madeira. A demanda por carpetes e tapetes é alta, tornando-os um investimento que vale a pena.

Ao determinar o preço a cobrar, é imperativo que este valor seja reavaliado regularmente. Sendo assim, examine os preços dos produtos online ou com ferramentas de comparação de preços antes de fazer uma compra.

Ademais, é fundamental buscar constantemente informações para se manter atualizado. Como, por exemplo, por meio da leitura de livros escritos por historiadores sobre peças de época.

Por outro lado, somente por meio da experiência e da avaliação é que se pode ter certeza de quanto tempo o produto que está sendo adquirido tem e quanto ele vale no mercado.