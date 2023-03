O que Ja Morant fez agora? Outra investigação policial surge

Memphis Grizzlies guarda Eu moro teria sido investigado pela polícia do Tennessee por simples agressão e intimidação após um suposto confronto com um estudante do ensino médio em setembro de 2022, de acordo com TMZ Sports.

Morant, 23, nunca foi acusado pelo incidente e escapou com uma advertência verbal de invasão do diretor da escola.

Vídeo de Ja Morant em apuros por causa de arma

O incidente supostamente aconteceu em Houston High durante um jogo de vôlei do qual participou a irmã de Morant.

Ela supostamente ligou para seu irmão e sua comitiva quando um jogador adversário a chamou de “b—h”.

A mãe, o pai, a filha bebê e “um grupo de” homens de Morant acompanharam o NBA estrela no ginásio da escola.

Ele corre na família Morant

A maior parte do grupo, exceto Tee Morantpai de Ja, enfrentou o referido adversário nas arquibancadas, por TMZ Sports.

“Qual de vocês a chamou de vadia”, teria dito a mãe de Ja, Jamie Morant.

Uma testemunha afirmou que um homem do grupo de Morant tinha uma arma, mas as autoridades no local relataram o contrário.

Morant está afastado do Grizzlies depois de exibir uma arma de fogo em seu Instagram.